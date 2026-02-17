2026 yılı gökyüzü meraklıları için dikkat çekici bir olaya sahne olacak. Şubat ayında gerçekleşecek olan Halkalı Güneş tutulması, bilim dünyasının ve astronomi tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş ışığını kısmen ya da tamamen engellemesi sonucu oluşan bu doğa olayı, bu kez "ateş halkası" görünümüyle izlenecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman, bugün mü, saat kaçta? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Detaylar...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

2026 yılında meydana gelecek olan Halkalı Güneş tutulması, 17 Şubat Salı günü gerçekleşecek. Dolayısıyla tutulma, yalnızca o tarihte gözlemlenebilecek; farklı bir günde izlenmesi mümkün değil.

Astronomik takvimlere göre bu tutulma, 2026 yılının en dikkat çekici gök olaylarından biri olarak öne çıkıyor. Şubat ayındaki bu özel gökyüzü olayı için geri sayım sürerken, özellikle Güney Yarımküre'deki gözlem noktaları önem kazanıyor.

Halkalı tutulmalar, Ay'ın Dünya'ya nispeten daha uzak konumda olduğu zamanlarda gerçekleşir. Bu durumda Ay, Güneş'i tamamen kapatamaz ve Güneş'in kenarlarında parlak bir halka görünümü oluşur. Bu etkileyici görüntü, kamuoyunda "ateş halkası" olarak adlandırılır.

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

17 Şubat 2026 Salı günü yaşanacak olan halkalı Güneş tutulması, saat 19.46'da gözlemlenebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

17 Şubat'ta meydana gelecek olan halkalı Güneş tutulması, ne yazık ki Türkiye'den gözlemlenemeyecek.

Tutulma yalnızca belirli coğrafi bölgelerden izlenebilecek. Halkalı evre, özellikle Antarctica kıtasında tam olarak gözlemlenebilecek. Bunun yanı sıra tutulma;

Argentina'nın güney bölgelerinde,

Chile'nin güney kesimlerinde,

South Africa,

Mozambique,

Madagascar

gibi geniş alanlarda kısmi olarak izlenebilecek.

Türkiye, tutulmanın izlenebilirlik hattının dışında kalıyor. Bu nedenle ülkemizden doğrudan gözlem mümkün olmayacak. Ancak uluslararası gözlemevleri ve bilim kuruluşlarının canlı yayınları aracılığıyla tutulmanın görüntülerini takip etmek mümkün olabilecek.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulmaları üç ana gruba ayrılır: tam, parçalı ve halkalı. Halkalı Güneş tutulması, Ay'ın Güneş diskini tamamen kapatamayacak kadar küçük göründüğü durumlarda meydana gelir.

Ay, Güneş'in ortasını örterken kenarlarda parlak bir halka bırakır. Bu halka, Güneş ışığının Ay'ın etrafından görünmeye devam etmesiyle oluşur. 17 Şubat 2026'da yaşanacak tutulma da tam olarak bu şekilde gerçekleşecek.