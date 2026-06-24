Metro hattı 53 bin yolcuyla rekor kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son etabı 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Halkalı Metro Hattı'nın 22 Haziran Pazartesi günü 53 bin 396 yolcuya hizmet vererek rekor kırdığını açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı