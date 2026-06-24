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Metro hattı 53 bin yolcuyla rekor kırdı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son etabı 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın 22 Haziran Pazartesi günü 53 bin 396 yolcuya hizmet vererek rekor kırdığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son etabı 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Halkalı Metro Hattı'nın 22 Haziran Pazartesi günü 53 bin 396 yolcuya hizmet vererek rekor kırdığını açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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