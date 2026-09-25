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DMM, Sirkeci-Haydarpaşa ve Orient-Express iddialarını dezenformasyon olarak niteledi

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DMM, restorasyon nedeniyle Venice Simplon-Orient-Express yolcularının Bakırköy Garı'nda inip bineceğini, iddiaların dezenformasyon olduğunu bildirdi. Trenin, yolcularını indirdikten sonra Halkalı'ya çekileceği, spekülasyon yayanlar hakkında adli süreç başlatıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Sirkeci ve Haydarpaşa garlarındaki restorasyon çalışmaları nedeniyle Venice Simplon-Orient-Express treninin yolcu indirme ve bindirme işlemlerinin Bakırköy Garı'nda gerçekleştirileceğini belirterek, konuya ilişkin iddiaların açıkça dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Sirkeci ve Haydarpaşa garları ile Venice Simplon-Orient-Express trenine ilişkin iddiaların açıkça dezenformasyon içerdiğini belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sirkeci ve Haydarpaşa garlarında restorasyon çalışmaları sürmektedir. Çalışmalar nedeniyle diğer ana hat trenleri gibi Venice Simplon-Orient-Express yolcuları için de Halkalı'da değil, Bakırköy Garı'nda iniş ve biniş gerçekleştirilecektir. Söz konusu tren, yolcularını Bakırköy'de indirdikten sonra temizlik, ikmal ve park işlemleri için teknik olarak Halkalı'ya çekilecektir. Süreç tamamen tarihi mirası koruma ve teknik düzenleme çalışmalarından ibarettir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülasyonları yayanlar hakkında adli süreçler başlatılmıştır. Yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

Kaynak: AA
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