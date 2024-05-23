Bilecik'te cevizden büyük dolu yağdı
Bilecik'te öğleden sonra başlayan yağış, Söğüt ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağışına dönüştü. Yağışın şiddeti nedeniyle bazı seralarda hasarlar meydana geldi.
Bilecik'te cevizden büyük dolu yağdı
Söğütte yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi
BİLECİK - Bilecik'te öğleden sonra başlaya yağış kısa sürerken, ilçelerinde adeta hayatı olumsuz etkiledi. Söğütte cevizden büyük dolu yağarken, vatandaşla neye uğradığı şaşırdı.
Bilecik'in Söğüt ilçesi ve köylerinde aniden bastıran şiddetli yağış, arkasını doluya bırakınca vatandaşla neye uğradığı şaşırdı. Yer yer ceviz büyüklüğünde dolu yağdığı görülürken, Söğüt Kapalı Pazar çatısına düşen dolu parçacıklarının çıkardığı sesin şiddeti buyotu gözler önüne serdi. İlçe bağlı Çaltı ve Yakacık dolu şiddetli olurken, bazı seralarda hasarlar oluştu.