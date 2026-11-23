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İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Kadınlar Teşkilatınca düzenlenen 23. Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması'nın finalinde küçükler kategorisinde Fransa'dan Elif Tekce, büyükler kategorisinde ise Almanya'dan Ebrar Özsoy birinci oldu.

Almanya'nın Bielefeld kentinde düzenlenen finale, Avrupa'nın farklı bölgelerinden yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

34 bölge ve 333 şubede gerçekleştirilen elemelerin ardından 10-13 ve 14-18 yaş gruplarından 8 genç kızın yarıştığı finalde, yarışmacılar kendilerine verilen sure ve ayetleri jüri önünde okudu.

Küçükler kategorisinde Elif Tekce birinci, Meryem Aslan ikinci, Zeyneb Enise Tekin üçüncü, Saliha Demirci dördüncü olurken büyükler kategorisinde Ebrar Özsoy birinci, Hiranur Toker ikinci, Elif Saime Şahin üçüncü, Subinur Emin dördüncü sırada yer aldı.

IGMG Genel Başkanı Murat İleri, programda yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in kalplerin cilası ve manevi hayatın kaynağı olduğunu belirterek, insanlığın huzura kavuşması için Kur'an'ın mesajlarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

IGMG Kadınlar Teşkilatı Başkanı Handan Yazıcı da yarışmanın uzun bir hazırlık sürecinin ürünü olduğunu vurgulayarak, Kur'an ve sünnetin teşkilat çalışmalarına yön veren iki temel kaynak olduğunu söyledi.

Program kapsamında ayrıca 22 genç kıza hafızlık tacı takıldı.

Kaynak: AA