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Avrupa'da yapay zeka destekli büyük çaplı bir siber saldırı meydana geldi. Belçika'da 82 belediyeyi hedef alan saldırı, Flaman Bölgesi tarihinin en büyük siber saldırısı olarak kayıtlara geçti.

82 BELEDİYEYE EŞ ZAMANLI SİBER SALDIRI

Belçika'nın kuzeyinde yer alan Flaman Bölgesi, büyük bir veri hırsızlığıyla karşı karşıya kaldı. Siber güvenlik şirketleri Secutec ve SOCRadar tarafından yapılan açıklamaya göre, 6-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen saldırıda 82 belediye eş zamanlı olarak hedef alındı. "BabidiGhost" adı verilen siber saldırıda, belediyelerin doğrudan kendi sistemleri yerine belediyelere hizmet veren bir sağlayıcının sunucusu hedef alındı. Yeterli güvenlik önlemleriyle korunmayan ve şifrelenmemiş sunucu üzerinden belediyelerin kayıtlarına erişen saldırgan, çok sayıda vatandaşın kişisel bilgilerini ele geçirdi.

1,2 MİLYON KİŞİNİN VERİLERİ ÇALINDI

Siber saldırının boyutları yapılan incelemelerin ardından ortaya çıktı. Yaklaşık 1,2 milyon kişiyi ilgilendiren veri hırsızlığında yalnızca isim ve adres bilgilerinin değil, vatandaşlara ait finansal ve kimlik bilgilerinin de ele geçirildiği bildirildi. Saldırıda çalınan ve internette yayımlanan kişisel veriler arasında şu bilgiler yer aldı:

İsim ve soyadı bilgileri

Ev adresleri

Doğum tarihleri

Ulusal kayıt numaraları

Kimlik numaraları

IBAN bilgileri

Araç plakaları

Kimlik bilgilerinden banka hesap bilgilerine kadar uzanan veri hırsızlığı, saldırının ne kadar geniş kapsamlı olduğunu ortaya koydu.

YAPAY ZEKAYA ZARARLI YAZILIM YAZDIRDI

Siber güvenlik araştırmacılarının incelemelerinde saldırının gerçekleştirilme biçimine ilişkin dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı. Araştırmacılar, saldırganın ileri düzey teknik bilgiye sahip olmadığını ancak yapay zeka teknolojisinden yararlandığını tespit etti. Çin merkezli yapay zeka modeli DeepSeek'i kullanan saldırganın, modelin güvenlik önlemlerini aşarak zararlı yazılımlar oluşturduğu belirlendi. İleri düzey teknik bilgiye sahip olmayan bir kişinin yapay zeka yardımıyla bu büyüklükte bir saldırı gerçekleştirmesi, olayın en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu.

ÜÇ ÜLKEDE 50'DEN FAZLA KURULUŞ HEDEF ALINDI

Saldırının yalnızca Belçika'daki belediyelerle sınırlı kalmadığı da ortaya çıktı. Siber güvenlik araştırmacıları, aynı saldırı dalgasında Belçika, Fransa ve İsviçre'de faaliyet gösteren 50'den fazla banka, sigorta şirketi ve finans kuruluşunun hedef alındığını belirledi. Saldırının tespit edilmesinin ardından durum derhal Belçika Siber Güvenlik Merkezine (CCB) bildirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALAN KURUMLAR SALDIRIYI PÜSKÜRTTÜ

Finans kuruluşlarına yönelik saldırılarda uygulanan güvenlik önlemleri belirleyici oldu. Çok faktörlü kimlik doğrulama sistemlerini kullanan kurumlar saldırıyı püskürtmeyi başardı. Belediyelere hizmet veren sağlayıcının sunucusundaki güvenlik eksiklikleri ise vatandaşlara ait kişisel verilerin ele geçirilmesine yol açtı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi