Avrupa'da büyük panik! 1,2 milyon kişinin en özel bilgileri çalındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Belçika'nın Flaman Bölgesi'nde 82 belediyeyi hedef alan eş zamanlı siber saldırıda 1,2 milyon kişinin kişisel verileri ele geçirildi. İsim, adres, kimlik numarası, IBAN ve araç plakalarının da aralarında bulunduğu hassas bilgilerin çalındığı saldırıda, bilgisayar korsanının yapay zeka destekli zararlı yazılımlar kullandığı tespit edildi. Saldırganın Belçika'nın yanı sıra Fransa ve İsviçre'deki 50'den fazla finans kuruluşunu da hedef aldığı ortaya çıktı.
- Belçika'nın Flaman Bölgesi'nde 6-15 Kasım tarihleri arasında 82 belediyeye eş zamanlı siber saldırı düzenlendi ve saldırıda yaklaşık 1,2 milyon kişinin kişisel verileri çalındı.
- Çalınan veriler arasında isim, adres, doğum tarihi, ulusal kayıt ve kimlik numaraları, IBAN bilgileri ve araç plakaları yer alıyor.
- Saldırgan, ileri düzey teknik bilgiye sahip olmadan Çin merkezli yapay zeka modeli DeepSeek'i kullanarak zararlı yazılım oluşturdu; aynı saldırı dalgasında Belçika, Fransa ve İsviçre'de 50'den fazla banka, sigorta şirketi ve finans kuruluşu da hedef alındı.
Avrupa'da yapay zeka destekli büyük çaplı bir siber saldırı meydana geldi. Belçika'da 82 belediyeyi hedef alan saldırı, Flaman Bölgesi tarihinin en büyük siber saldırısı olarak kayıtlara geçti.
82 BELEDİYEYE EŞ ZAMANLI SİBER SALDIRI
Belçika'nın kuzeyinde yer alan Flaman Bölgesi, büyük bir veri hırsızlığıyla karşı karşıya kaldı. Siber güvenlik şirketleri Secutec ve SOCRadar tarafından yapılan açıklamaya göre, 6-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen saldırıda 82 belediye eş zamanlı olarak hedef alındı. "BabidiGhost" adı verilen siber saldırıda, belediyelerin doğrudan kendi sistemleri yerine belediyelere hizmet veren bir sağlayıcının sunucusu hedef alındı. Yeterli güvenlik önlemleriyle korunmayan ve şifrelenmemiş sunucu üzerinden belediyelerin kayıtlarına erişen saldırgan, çok sayıda vatandaşın kişisel bilgilerini ele geçirdi.
1,2 MİLYON KİŞİNİN VERİLERİ ÇALINDI
Siber saldırının boyutları yapılan incelemelerin ardından ortaya çıktı. Yaklaşık 1,2 milyon kişiyi ilgilendiren veri hırsızlığında yalnızca isim ve adres bilgilerinin değil, vatandaşlara ait finansal ve kimlik bilgilerinin de ele geçirildiği bildirildi. Saldırıda çalınan ve internette yayımlanan kişisel veriler arasında şu bilgiler yer aldı:
- İsim ve soyadı bilgileri
- Ev adresleri
- Doğum tarihleri
- Ulusal kayıt numaraları
- Kimlik numaraları
- IBAN bilgileri
- Araç plakaları
Kimlik bilgilerinden banka hesap bilgilerine kadar uzanan veri hırsızlığı, saldırının ne kadar geniş kapsamlı olduğunu ortaya koydu.
YAPAY ZEKAYA ZARARLI YAZILIM YAZDIRDI
Siber güvenlik araştırmacılarının incelemelerinde saldırının gerçekleştirilme biçimine ilişkin dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı. Araştırmacılar, saldırganın ileri düzey teknik bilgiye sahip olmadığını ancak yapay zeka teknolojisinden yararlandığını tespit etti. Çin merkezli yapay zeka modeli DeepSeek'i kullanan saldırganın, modelin güvenlik önlemlerini aşarak zararlı yazılımlar oluşturduğu belirlendi. İleri düzey teknik bilgiye sahip olmayan bir kişinin yapay zeka yardımıyla bu büyüklükte bir saldırı gerçekleştirmesi, olayın en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu.
ÜÇ ÜLKEDE 50'DEN FAZLA KURULUŞ HEDEF ALINDI
Saldırının yalnızca Belçika'daki belediyelerle sınırlı kalmadığı da ortaya çıktı. Siber güvenlik araştırmacıları, aynı saldırı dalgasında Belçika, Fransa ve İsviçre'de faaliyet gösteren 50'den fazla banka, sigorta şirketi ve finans kuruluşunun hedef alındığını belirledi. Saldırının tespit edilmesinin ardından durum derhal Belçika Siber Güvenlik Merkezine (CCB) bildirildi.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALAN KURUMLAR SALDIRIYI PÜSKÜRTTÜ
Finans kuruluşlarına yönelik saldırılarda uygulanan güvenlik önlemleri belirleyici oldu. Çok faktörlü kimlik doğrulama sistemlerini kullanan kurumlar saldırıyı püskürtmeyi başardı. Belediyelere hizmet veren sağlayıcının sunucusundaki güvenlik eksiklikleri ise vatandaşlara ait kişisel verilerin ele geçirilmesine yol açtı.