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Fransa'nın güneyindeki Var ilinde sağanak nedeniyle yollar ve binalar sular altında kaldı.

Fransa'da Var ilinde etkili olan sağanak, gündelik hayatı olumsuz etkiledi.

Var Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sağanak ve sel riski nedeniyle il genelinde geçerli olan "turuncu alarm" seviyesi yerel saatle 22.00'ye kadar devam edecek.

Sağanak nedeniyle il genelinde 7 yol sular altında kalırken itfaiye ekipleri, Var iline bağlı Saint-Tropez ve Hyeres kentlerinde sel suları nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 60 kişiyi güvenli bölgelere tahliye etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Var ilinde 6 saatte yaklaşık 1 aylık yağış miktarına denk yağmur yağdı.

Var iline bağlı Cogolin kentinde de sağanak nedeniyle bazı binalar ve yollar sular altında kaldı.

Cogolin kentinde vatandaşlar, su basan evlerinden sandallarla çıkmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA