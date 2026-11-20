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Troyes Le Havre maçı, bugün, 20 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak ve beIN SPORTS 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Fransa Ligue 1 kapsamında oynanacak karşılaşma Troyes'daki Stade de l'Aube'da gerçekleştirilecek. Troyes Le Havre maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi ve nereden canlı izlenir soruları maç öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Troyes Le Havre maçının yayın bilgileri, kanal numaraları, başlama saati ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

TROYES LE HAVRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Troyes Le Havre maçı, beIN SPORTS 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TROYES LE HAVRE MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI NASIL İZLENİR?

beIN SPORTS 2, Digiturk'te 78. kanaldan yayın yapıyor. Karşılaşma ayrıca beIN SPORTS'un dijital yayın platformu TOD üzerinden internetten de canlı olarak takip edilebilecek.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

TROYES LE HAVRE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. Karşılaşma beIN SPORTS 2'de yayınlanacağı için maçı izlemek isteyenlerin Digiturk ya da TOD aboneliğine sahip olması gerekiyor.

TROYES LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN?

Troyes Le Havre maçı, bugün, 20 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Fransa Ligue 1 kapsamında gerçekleştirilecek.

TROYES LE HAVRE MAÇI SAAT KAÇTA?

Troyes Le Havre maçı Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin yayın öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.

TROYES LE HAVRE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Troyes ile Le Havre arasındaki Fransa Ligue 1 karşılaşması Troyes'daki Stade de l'Aube'da oynanacak.

LİGUE 1'DE CUMA AKŞAMI

Troyes, taraftarı önünde Le Havre'ı yenerek üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Le Havre ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek puan tablosundaki konumunu iyileştirmeyi hedefliyor.