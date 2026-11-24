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Fransa'da temyiz mahkemesi, 2023'te 17 yaşındaki Nahel Merzouk'a ateş ederek ölümüne neden olan polisin cinayetle yargılanmasının yolunu açtı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Versay Temyiz Mahkemesi 17 yaşındaki Merzouk'a ateş eden Florian M. isimli polisin cinayetten yargılanıp yargılanmayacağına ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, polis memuru Florian M'nin "öldürme kastı olmaksızın şiddet uygulamaktan" değil, "kasten adam öldürme" suçlamasıyla Hauts-de-Seine Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına hükmetti.

Süreç

Fransız polisi, 27 Haziran 2023'te Nanterre'de 3 kişinin bulunduğu araca ateş açarak 17 yaşındaki sürücü Merzouk'u öldürmüştü.

Merzouk'un ölümü, ülke genelinde geniş çaplı protestolara yol açmış, polis şiddetine tepki gösterenler, çeşitli kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Gencin ölümüne neden olan Florian M. açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Polis Kasım 2023'te adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gencin polis kurşunuyla ölümüne ilişkin soruşturma, Ağustos 2024'te tamamlanmıştı.

Versay Temyiz Mahkemesi, 5 Mart'ta Florian M'nin "öldürme kastı olmadan şiddet uygulamaktan" yargılanmasına karar vermişti.

Gencin ailesi ve avukatları karara tepki göstererek, Merzouk'un öldürüldüğünü belirtmişti.

Yargıtay, 12 Haziran'da Versay Temyiz Mahkemesinin kararını iptal ederek, Florian M'nin cinayetten yargılanabilme ihtimalinin önünü açmıştı.

Fransa Ombudsmanı haziranda açıkladığı kararında Merzouk'un öldüğü olay sırasında orada bulunan 2 polisin, mesleklerinin etik kurallarını birçok kez ihlal ettiğini belirtmişti.

Polislerden Florian M'nin Merzouk'a ateş etmesinin "mevcut riskin ciddiyetiyle orantılı olmadığı" ve "bunun kesinlikle gerekmediği" değerlendirmesine yer verilen kararda, olay sırasında gencin bulunduğu aracın yavaş ilerlediği ve güzergahı üzerindeki polisler için yakın bir tehlike arz etmediği bildirilmişti.

Kaynak: AA