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Kamu borçlarıyla mücadele eden Fransa'da sağ partiler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bütçe harcamalarını sınırlayacak olası anayasal reform girişimlerine destek verdiğini duyurdu.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un bütçe harcamalarına ilişkin anayasada yapması muhtemel değişikliklere ilişkin siyasilerin tepkileri sürüyor.

Ulusal Birlik Partisi Başkanı Jordan Bardella ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanının (Emmanuel Macron) kamu maliyesi için bir 'altın kural'ın anayasada güvence altına alınması yönündeki çağrılarımızı desteklemesinden memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Bardella partisinin bu yöndeki çağrısıyla uyumlu olan anayasal reform girişimlerini destekleyecekleri taahhüdünde bulundu.

Cumhuriyetçiler Partisinden (LR) Bruno Retailleau da konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, bütçe harcamalarını kısıtlamaya yönelik Anayasa'da "altın kural" girişiminin iyi bir gelişme olacağını söyledi.

Retailleau, Macron'un kamu harcamalarına yönelik önlemlerde geç kaldığını belirtti.

Eski başbakanlar Edouard Philippe ve Gabriel Attal da harcama kalemlerine ilişkin anayasal reformu desteklediklerini dile getirdi.

Macron'un anayasal reform girişiminde bulunacağı gündeme gelmişti

Kamu borçlarıyla mücadele eden ve bütçe görüşmelerinin hükümet krizlerine yol açtığı Fransa'da üzerinde henüz uzlaşı sağlanamayan 2027 bütçesi için de takvim daralırken, Cumhurbaşkanı Macron'un Anayasa'ya "bütçe altın kuralı" koymak için Kongreyi toplayacağı iddiaları basına yansımıştı.

Elysee Sarayından konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, çok sayıda siyasi bu yönde bir anayasa reform girişimini desteklediklerini açıklamıştı.

"Bütçe altın kuralı" kamu maliyesini dengelemeye yönelik çok yıllık bir yol haritası oluşturulmasını, devlet ve sosyal güvenlik bütçesinin bu planlamaya göre hazırlanmasını zorunlu kılan bir maddenin Anayasa'ya dahil edilmesi anlamına geliyor.

Fransız Anayasası'na göre, anayasal değişikliğin hayata geçirilmesi için Ulusal Meclis milletvekilleri ve Senato üyelerinin yer aldığı Kongrenin 5'te 3'ünün desteğini alması gerekiyor.

Kaynak: AA