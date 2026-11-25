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Fransa genelinde 17 Ekim'de düzenlenen eylemlerde bir gencin göğsüne mermi isabet ettiği olayla ilgili cinayete teşebbüs soruşturması açıldığı bildirildi.

Fransa'da yayın yapan internet sitesi Mediapart'ın haberine göre, 17 Ekim'de ülkenin birçok kentinde Sarı Yelekliler'in yeniden sokağa indiği ve toplumun farklı kesimlerinin desteğini alan eylemlerde, başkent Paris'teki Ulus Meydanı'nda 15 yaşında bir genç mermiyle göğsünden yaralandı.

Bugüne kadar kamuoyuna yansımayan olayla ilgili olarak Paris Savcılığı cinayete teşebbüs soruşturması açtı.

Gence ateş eden kişi henüz belirlenemedi ancak olay, gencin eylemcilerin bulunduğu korteje katılmak üzere olduğu sırada yaşandı.

Eylem günü Filistin'e desteğini ifade etmek için kefiye takan genç Mediapart'a yaptığı açıklamada, kendisine bir binadan ateş açıldığını düşündüğünü söyledi.

Tıbbi incelemelerin, merminin gencin vücuduna yukarıdan aşağı doğru girdiğini göstermesi, gence daha yüksek bir noktadan ateş açılmış olma ihtimalini güçlendirdi.

Olay günü acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesi olmayan gencin akciğerine isabet eden mermi cerrahi müdahaleyle çıkarıldı.

Gencin ailesi, olayın üzerinden yaklaşık 5 hafta geçmesine karşın henüz kimsenin gözaltına alınmamış olmasından endişe duyduğunu açıkladı.

Fransa'da eylemler

Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullarına daha fazla imkan sağlanması ve öğretmen sayısının artırılması talebiyle eylemler düzenliyor.

Hükümetle lise sendikaları ve temsilcileri arasındaki müzakere sürecinde azalan eylemler, hükümetin eğitim sektörüne ilişkin taahhütlerinin yetersiz bulunmasının ardından 4 Kasım'da canlanmıştı. Daha sonra valiliklerin okul çevresindeki toplanma yasakları ve okullarda alınan önlemlerle eylemler büyük ölçüde azalmıştı.

Lise eylemlerinde polis müdahalesi tartışmalara yol açarken 300'e yakın eğitim personeli yaralanmış ve 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Ayrıca hayat pahalılığına karşı toplumun farklı kesimlerinin destek verdiği Sarı Yelekliler de ara ara eylemlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA