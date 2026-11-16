Türkiye Uluslar Ligi puan durumu nedir? A Milli Takım grubu kaçıncı bitirdi?

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Türkiye, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'u altı maçın altısını da kaybederek 0 puan ve -11 averajla dördüncü, yani son sırada bitirdi. Grubun lideri 13 puanlı Fransa. Belçika 12 puanla ikinci, İtalya 10 puanla üçüncü oldu. Son maç 15 Kasım 2026 akşamı Bordeaux'da oynandı ve Fransa, Türkiye'yi 2-1 yendi.

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU NEDİR?

Grubun altı maçı da oynandı ve tablo kesinleşti: Fransa ilk, Türkiye son sırada. Son puan durumu şöyle:

1. Fransa: 6 maç, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi, averaj +4, 13 puan

2. Belçika: 6 maç, 4 galibiyet, 2 yenilgi, averaj +5, 12 puan

3. İtalya: 6 maç, 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi, averaj +2, 10 puan

4. Türkiye: 6 maç, 6 yenilgi, averaj -11, 0 puan

A MİLLİ TAKIM GRUBU KAÇINCI BİTİRDİ?

Dördüncü. Altı maçta ne galibiyet ne de beraberlik gelince A Milli Takım grubu puansız kapattı ve tablonun en altında kaldı.

FRANSA MAÇI NASIL BİTTİ?

Fransa 2-1 kazandı. Matmut Atlantique Stadı'ndaki maçın ilk yarısında gol çıkmadı; Fransa 49. dakikada Emirhan Topçu'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti. Arda Güler 52. dakikada topu ağlara gönderdi ama gol, VAR incelemesinden sonra ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Eli Junior Kroupi 79. dakikada skoru 2-0 yaptı. Türkiye'nin tek golü ise 90. dakikada geldi: Arda Güler'in kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı topu kafayla filelere gönderdi.

SIRADA NE VAR?

Türkiye'nin gelecek dönemde hangi ligde oynayacağı henüz kesinleşmedi. A Ligi'nin diğer gruplarında dördüncü sırada kalan takımların son maçları bitince tablo netleşecek. Habertürk'ün aktardığına göre Türkiye'nin A Ligi'nde kalmak için play-off oynayabilmesi 16 Kasım akşamı oynanan Yunanistan-Sırbistan maçına bağlı ve bunun için Sırbistan'ın en az 5 farkla yenilmesi gerekiyor. Aksi halde A Milli Takım yoluna B Ligi'nde devam edecek.