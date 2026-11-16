Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye Uluslar Ligi puan durumu nedir? A Milli Takım grubu kaçıncı bitirdi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Uluslar Ligi puan durumu nedir? A Milli Takım grubu kaçıncı bitirdi?
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'u 6 maçta 6 yenilgi ve 0 puanla son sırada, dördüncü bitirdi. Grubu Fransa 13 puanla lider tamamladı; Belçika 12, İtalya 10 puan topladı. A Milli Takım son maçında 15 Kasım 2026'da Bordeaux'da Fransa'ya 2-1 yenildi. Türkiye'nin A Ligi'nde kalıp kalmayacağı diğer grupların son maçlarıyla belli olacak.

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'u altı maçın altısını da kaybederek 0 puan ve -11 averajla dördüncü, yani son sırada bitirdi. Grubun lideri 13 puanlı Fransa. Belçika 12 puanla ikinci, İtalya 10 puanla üçüncü oldu. Son maç 15 Kasım 2026 akşamı Bordeaux'da oynandı ve Fransa, Türkiye'yi 2-1 yendi.

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU NEDİR?

Grubun altı maçı da oynandı ve tablo kesinleşti: Fransa ilk, Türkiye son sırada. Son puan durumu şöyle:

1. Fransa: 6 maç, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi, averaj +4, 13 puan

2. Belçika: 6 maç, 4 galibiyet, 2 yenilgi, averaj +5, 12 puan

3. İtalya: 6 maç, 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi, averaj +2, 10 puan

4. Türkiye: 6 maç, 6 yenilgi, averaj -11, 0 puan

A MİLLİ TAKIM GRUBU KAÇINCI BİTİRDİ?

Dördüncü. Altı maçta ne galibiyet ne de beraberlik gelince A Milli Takım grubu puansız kapattı ve tablonun en altında kaldı.

FRANSA MAÇI NASIL BİTTİ?

Fransa 2-1 kazandı. Matmut Atlantique Stadı'ndaki maçın ilk yarısında gol çıkmadı; Fransa 49. dakikada Emirhan Topçu'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti. Arda Güler 52. dakikada topu ağlara gönderdi ama gol, VAR incelemesinden sonra ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Eli Junior Kroupi 79. dakikada skoru 2-0 yaptı. Türkiye'nin tek golü ise 90. dakikada geldi: Arda Güler'in kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı topu kafayla filelere gönderdi.

SIRADA NE VAR?

Türkiye'nin gelecek dönemde hangi ligde oynayacağı henüz kesinleşmedi. A Ligi'nin diğer gruplarında dördüncü sırada kalan takımların son maçları bitince tablo netleşecek. Habertürk'ün aktardığına göre Türkiye'nin A Ligi'nde kalmak için play-off oynayabilmesi 16 Kasım akşamı oynanan Yunanistan-Sırbistan maçına bağlı ve bunun için Sırbistan'ın en az 5 farkla yenilmesi gerekiyor. Aksi halde A Milli Takım yoluna B Ligi'nde devam edecek.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
Haberler.com
Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu12

Ünlü oyuncu 30 bin TL kira alıyordu! Mahkemeden çıkan karar şaşırttı
Fatih Terim'in korumaları geceye damga vurdu15

Görüntüyü izleyen herkes aynı detaya takıldı

14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri dikkat çekiciydi

14 yaşındaki kızın TikTok yayını faciayla bitti! İşte son sözleri
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası'nın raporundan sızdı! İşte meslek meslek yeni memur maaşları14

Merkez'in raporundan sızdı! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor13

Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk
Putin’in akıl hocası dünyanın yeni haritasını çizdi! Önemli olanları tek tek saydı

Putin'in akıl hocasına bak sen! Dünyanın geri kalanı önemli değilmiş
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
Çorlu'da bakımdan yeni çıkan trafik polisi aracı test sürüşünde alev alev yandı

Bakımdan yeni çıkmıştı! Polis aracı test sürüşünde alev alev yandı
Ronaldo'nun annesi gemileri yaktı! Söylediği şey ''Hain'' ilan edilecek cinsten

Ronaldo'nun annesi gemileri yaktı! Söylediği şey ''Hain'' ilan edilecek cinsten
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı hedefi ve içerideki 'Hain' iddiası

Yüksel Yıldırım: Galatasaray'ı...