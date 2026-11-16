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UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak A1 Grubu'ndaki son maçını da puansız tamamladı. Altı karşılaşmada altı mağlubiyet alan milliler, grubu son sırada bitirdi. Fransa yenilgisinin ardından Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne düşüp düşmediği merak konusu oldu. Peki, Türkiye A liginden düştü mü, B ligine düştü mü? Detaylar...

TÜRKİYE B LİGİ'NE DÜŞTÜ MÜ?

Türkiye'nin A1 Grubu'nu son sırada tamamlaması kesinleşti ancak milliler henüz doğrudan B Ligi'ne düşmüş değil. 2026/27 UEFA Uluslar Ligi sezonunda uygulanan yeni küme düşme sistemine göre A Ligi'ndeki dört grubun en düşük sıralamaya sahip iki dördüncüsü doğrudan B Ligi'ne gönderilecek.

Diğer iki grubun dördüncü sıradaki takımları ise B Ligi gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekiplerle A/B play-off karşılaşmalarına çıkacak. Bu eşleşmelerde kazanan takımlar A Ligi'nde kalacak, kaybedenler B Ligi'nde mücadele edecek.

Dolayısıyla Türkiye'nin doğrudan küme düşüp düşmeyeceği, diğer gruplardaki sonuçlara ve dördüncü sıradaki takımların genel sıralamasına bağlı.

TÜRKİYE'NİN A LİGİ'NDE KALMA İHTİMALİ VAR MI?

Türkiye'nin A Ligi'nde kalma ihtimali devam ediyor. A1 Grubu'nu 6 maçta puan alamadan tamamlayan milliler, -11 averaj ve 4 golle sezonu bitirdi.

A3 Grubu'nda Çekya da puan alamadan son sırada kaldı. Ancak Çekya'nın attığı gol sayısının Türkiye'den daha az olması nedeniyle genel sıralamada millilerin gerisinde bulunması, doğrudan küme düşecek takımların belirlenmesinde önem taşıyor.

Türkiye'nin durumunu etkileyebilecek diğer takım ise A2 Grubu'nda son sırada bulunan Sırbistan. 16 Kasım'da oynanacak Yunanistan-Sırbistan karşılaşmasının sonucu, millilerin doğrudan küme düşme veya A/B play-off oynama ihtimalini etkileyecek.

Sırbistan'ın Yunanistan karşısında yenilmesi halinde puan durumu ve averaj karşılaştırması önem kazanacak. Türkiye'nin genel sıralamada doğrudan düşecek iki takımın üzerinde kalması durumunda A/B play-off oynama hakkı bulunuyor. Sırbistan'ın mağlup olmaması halinde ise Türkiye doğrudan küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında Fransa ile karşı karşıya geldi. Fransa'nın Bordeaux kentindeki Atlantique Bordeaux Métropole Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol fırsatları yakalamasına rağmen skor değişmedi. İkinci yarının 49. dakikasında Emirhan Topçu'nun kendi kalesine attığı golle Fransa 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 80. dakikada Eli Junior Kroupi'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin son bölümünde baskısını artıran Türkiye, 90. dakikada Arda Güler'in kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşuyla golü buldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Fransa'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Türkiye, A1 Grubu'ndaki altı maçını da mağlubiyetle tamamlayarak puansız şekilde son sırada kaldı.

TÜRKİYE A/B PLAY-OFF MAÇLARINI NE ZAMAN OYNAYACAK?

Türkiye'nin A Ligi'nde kalmak için play-off oynaması gerekmesi halinde karşılaşmalar 25-30 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

A/B play-off eşleşmeleri iki ayaklı eleme usulüne göre oynanacak. Eşleşmelerde toplam gol üstünlüğünü sağlayan takım A Ligi'nde kalacak, diğer takım ise B Ligi'ne düşecek.

Play-off kurasında Türkiye'nin muhtemel rakipleri, B Ligi gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar arasından belirlenecek.