(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Türkiye'deki yatırım taahhüdünü yerine getirmediğini ve buna rağmen şirkete en az 615 milyon dolarlık vergi avantajı sağlandığını öne sürdü. Yavuzyılmaz, BYD'nin yatırımını Fransa'ya kaydırdığını belirterek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a, "Devletimizin ve vatandaşımızın hakkı olan 615 milyon doları faiziyle birlikte derhal BYD'den tahsil edin" çağrısında bulundu.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Türkiye'deki yatırım sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AKP, yatırımı Fransa'ya, paraları BYD'ye kaptırdı! Sanayi Bakanlığının güya yatırım anlaşması yaptığı Çinli otomobil şirketi BYD, Türkiye'ye yatırım şartını yerine getirmedi. AKP yatırım süreçlerini takip etmedi. Yatırım yapılmadığı halde BYD'ye en az 615 milyon Dolar vergi avantajı sağladı.

Sonuç: BYD yatırımını Fransa'ya kaydırdı! O halde soruyoruz; Nerede Türkiye'nin 615 Milyon Doları! Sanayi Bakanı Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a sesleniyorum; Devletimizin ve vatandaşımızın hakkı olan 615 Milyon Doları faiziyle birlikte derhal BYD'den tahsil edin!"

Kaynak: ANKA