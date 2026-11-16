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Kamboçya ile Fransa, 29 anlaşma imzalayarak işbirliğini güçlendirdi

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Kamboçya ile Fransa, 29 anlaşma imzalayarak işbirliğini güçlendirdi
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Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Kamboçya ile Fransa'nın ekonomi, yatırım, enerji, teknoloji, kültür ve savunma alanlarında işbirliğini güçlendirecek 29 anlaşma imzaladığını söyledi. İmza töreni, Macron'un devlet ziyareti kapsamında Punom Pen'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

PUNOM PEN, 16 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Fransa ile ekonomi, yatırım, enerji, teknoloji, kültür ve savunma alanlarında ikili işbirliğini güçlendirmeye yönelik 29 anlaşma imzaladıklarını söyledi.

İmza töreni pazar günü Hun Manet ile ülkeyi ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki resmi görüşmenin ardından Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de bulunan Barış Sarayı'nda düzenlendi.

Hun Manet, törenin ardından düzenlenen basın toplantısında Kamboçya ve Fransa'nın çok taraflılığa, Birleşmiş Milletler Şartı'na, uluslararası hukuka ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasına yönelik ortak bağlılıklarını bir kez daha teyit ettiklerini belirtti.

Macron, devlet ziyaretinde bulunmak ve 20. Frankofoni Zirvesi'ne katılmak üzere cumartesi günü Punom Pen'e gelmişti.

Kaynak: Xinhua
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