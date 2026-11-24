Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Avrupa borsaları, yapay zeka bağlantılı hisselerdeki toparlanmanın kalıcılığına ilişkin endişelerle Fransa hariç satıcılı seyrediyor.

Yapay zeka bağlantılı hisselerdeki toparlanmanın kalıcılığına ilişkin endişeler yatırımcıların odağındaki yerini koruyor. Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 düşüşle 636,58 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 düşüşle 10.475,98 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,47 düşüşle 25.244,98 puanda, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,2 azalışla 48.921 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 19.103,50 puanda bulunurken, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,2 kazançla 8.062,04 puanda işlem görüyor.

Yapay zeka altyapı yatırımlarının büyük ölçüde borçlanma yoluyla finanse edilmesi ve bu teknolojiye aktarılan milyarlarca dolarlık yatırımın getirisinin belirsizliğini koruması, teknoloji hisselerine yönelik endişeleri artırıyor. Avrupa'da köklü makroekonomik riskler, özellikle ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin tutumuyla yeniden öne çıkıyor.

Petrol fiyatlarındaki gerileme enerji maliyetleri ve enflasyona ilişkin kaygıları hafifletirken, Fed'in aralık ayında faiz artıracağına yönelik beklentiler sürüyor. ABD'de yarın açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin bankanın faiz adımlarına ilişkin vereceği sinyaller yakından izlenecek.

Analistler, bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA