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Dodi Lukebakio, 18 Kasım 2025'te Belçika formasıyla çıktığı Lihtenştayn maçında sol ayak bileğini kırdı. Ameliyat edilen kanat oyuncusu yaklaşık üç ay sahalardan uzak kaldı.

Belçikalı futbolcunun adı bu kez transferle anılıyor. Beşiktaş, ara transfer döneminde sağ kanadı güçlendirmek için Benfica ile Lukebakio'yu görüşüyor. Masada kiralama ve satın alma opsiyonu içeren bir formül var; kulüplerden henüz resmi açıklama gelmedi.

DODİ LUKEBAKİO'NUN SAKATLIK GEÇMİŞİ NE?

Dodi Lukebakio'nun sakatlık geçmişindeki son ciddi kayıt, Kasım 2025'teki ayak bileği kırığı. Belçika'nın Lihtenştayn'ı 7-0 yendiği 2026 Dünya Kupası eleme maçında 71. dakikada oyuna giren Lukebakio, bir rakibine çarpmamak için sıçradığı pozisyonda yere kötü düştü ve topallayarak oyundan çıktı.

DODİ LUKEBAKİO AMELİYAT OLDU MU?

Dodi Lukebakio, sol ayak bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat oldu. Benfica kırığı maçın ertesi günü duyurdu, oyuncu yaklaşık üç ay oynayamadı. Dönüşünün en dikkat çeken maçı 28 Mart 2026'daki hazırlık karşılaşması oldu: Belçika'nın Atlanta'da ABD'yi 5-2 yendiği maçta iki gol attı. Benfica'da ise o dönemde ilk 11'deki yerini hemen geri alamadı.

DODİ LUKEBAKİO KİMDİR?

Dodi Lukebakio, Belçika Milli Takımı'nda oynayan sağ kanat oyuncusu. Tam adı Dodi Lukebakio Ngandoli. Eylül 2025'ten bu yana Portekiz ekibi Benfica'da 11 numaralı formayı giyiyor.

Benfica, 1 Eylül 2025'te Sevilla'ya 20 milyon euro bonservis ve 4 milyon euroya kadar bonus ödeyerek oyuncuyla beş yıllık sözleşme imzaladı. Lukebakio'nun Benfica ile sözleşmesi 2030'da bitiyor.

Milli takım geçmişi biraz karışık. 2016'da Demokratik Kongo formasıyla Kenya'ya karşı bir hazırlık maçına çıktı, ardından Belçika'yı seçti. Belçika Ümit Milli Takımı'nda 17 maçta 4 gol attı, 2020'den bu yana da A Milli Takım'da forma giyiyor.

DODİ LUKEBAKİO NERELİ?

Dodi Lukebakio Belçikalı. Brüksel yakınlarındaki Asse'de doğdu, ailesi Demokratik Kongo kökenli.

DODİ LUKEBAKİO KAÇ YAŞINDA?

Dodi Lukebakio 29 yaşında. 24 Eylül 1997'de doğdu.

DODİ LUKEBAKİO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Dodi Lukebakio profesyonel kariyerine 2015'te Anderlecht'te başladı. 2016-2017 sezonunu Fransa'da Toulouse'ta kiralık geçirdi, ardından yine kiralık olarak Charleroi'ye gitti. Ocak 2018'de İngiltere'nin Watford kulübüne transfer oldu ama burada yalnız bir Premier Lig maçına çıktı.

Kariyerinin açıldığı yer Almanya oldu. 2018-2019 sezonunda kiralık oynadığı Fortuna Düsseldorf'ta 31 maçta 10 gol attı ve Aralık 2018'de Bundesliga'nın ayın çaylağı seçildi. 2019'da Hertha Berlin'e geçti; 2021-2022 sezonunu kiralık olarak Wolfsburg'da geçirdi. Hertha'da 94 maçta 24 gol kaydetti.

Ağustos 2023'te İspanya'ya, Sevilla'ya transfer oldu. İki sezonda 63 maçta 17 gol attıktan sonra Eylül 2025'te Benfica'ya gitti.

DODİ LUKEBAKİO BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Dodi Lukebakio'nun Beşiktaş'a transferi henüz kesinleşmedi. Siyah-beyazlılar ile Benfica arasındaki görüşmelerde sona yaklaşıldığı konuşuluyor. Benfica yaz döneminde oyuncu için 20 milyon euro istemişti. Beşiktaş'ın planı, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda sağ kanat rotasyonunu yenilemek.