Berke Özer'in muhteşem performansı Avrupa basınında manşetlerde

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UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynadığı karşılaşma Avrupa basınında geniş yer buldu.

AVRUPA BERKE'Yİ KONUŞUYOR

Özellikle maçı 6 kurtarışla tamamlayan milli kaleci Berke Özer’in performansı dikkat çekti ve birçok ülkede manşetlere taşındı.

İşte atılan o manşetler:

"MÜKEMMEL BİR MAÇ ÇIKARDI"

L'Equipe (Fransa): Fransa, zorlanmasına rağmen Türkiye karşısında galip gelerek Uluslar Ligi çeyrek finallerine yükselmeyi başardı. Berke Özer, yedi kurtarış yaparak mükemmel bir maç çıkardı ve bu kurtarışların bazıları muhteşemdi. Yaptığı kurtarışlar, maç içerisinde takımının puan alma umudunu diri tuttu.

"BERKE ÖZER FORMUNDAYDI"

La Voix Du Nord (Fransa): Berke Özer formundaydı. İlk yarıda, Fransa ondan fazla gol fırsatı bulmasına rağmen bunların hiçbiri golle sonuçlanmadı. Peki neden böyle oldu? Çok iyi ve hatta zaman zaman olağanüstü bir performans sergileyen Lille kalecisi Berke Özer yüzünden.

"MÜKEMMEL OYUN SERGİLEDİ"

AS (İspanya): Arda Güler, Fransa'nın markaj hatasından yararlandığı ustaca kullandığı kornerde topu uzak direğe doğru gönderdi ve takım arkadaşına kafayla golü attırdı. Türk kaleci Berke Özer de mükemmel bir oyun sergiledi, ilk yarıda adeta kalesine duvar ördü.

"BERKE ÖZER'İN GÜÇLÜ PERFORMANSI"

Kicker (Almanya): Parlak bir performans sergilemeyen Fransa, büyücü Berke Özer’e rağmen grup birinciliğini elde etti. Türkiye, özellikle kaleci Özer'in güçlü performansıyla Fransızların işini zorlaştırdı ancak Emirhan Topçu'nun kendi kalesine attığı gol büyüyü bozdu. Türkiye bir maçtan daha eli boş dönse de bu sefer saygıdeğer bir performans sergiledi.

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