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Fransa'nın orta kesiminde 1987 yılında otoyol kenarında ölü bulunan 4 yaşındaki Inass Touloub'un annesi 20 yıl, babası 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı, BBC'nin haberine göre. Kız çocuğunun kimliği tam 31 yıl boyunca belirlenememişti.

ANNEYE 20, BABAYA 15 YIL

Fransız basınının aktardığına göre 72 yaşındaki anne Halima El Bakhti, salı günü "ölüme yol açan işkence ve barbarca eylemler" suçundan, öldürme kastı olmaksızın, suçlu bulundu. 74 yaşındaki baba Ahmed Touloub ise suç ortaklığından 15 yıl hapis cezası aldı.

Loir-et-Cher Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Kasım'da başlayan duruşmalar, jürinin saatler süren müzakeresinin ardından kararla sona erdi. Jüri, annenin olay sırasında muhakeme yeteneğinin zayıfladığına hükmetti; bu da verilebilecek en yüksek cezayı düşürdü. Anne ve babanın karara itiraz için 10 günü var.

"A10'UN KÜÇÜK ŞEHİDİ" OLARAK ANILDI

Inass'ın cansız bedeni 11 Ağustos 1987'de Loir-et-Cher bölgesindeki Suèvres yakınlarında, A10 otoyolunun kenarında bulundu. Vücudunda ağır şiddet izleri vardı. Kimliği belirlenemeyen çocuk, bulunduğu yere yakın isimsiz bir mezara gömüldü ve yıllarca yalnızca "A10'un Küçük Şehidi" olarak anıldı.

Ölümü Fransa tarihinin en büyük soruşturmalarından birini başlattı. Kızın fotoğrafı ülke genelinde kamuya açık yerlere asıldı, 30'dan fazla ülkeye uyarı gönderildi.

SIRRI KARDEŞİNİN DNA'SI ÇÖZDÜ

Dosya 2018'de beklenmedik biçimde aydınlandı. Kızın kardeşinin ilgisiz bir dava kapsamında alınan DNA örneği Inass'ınkiyle eşleşti ve anne ile baba gözaltına alındı.

Savcı Anaïs Allio duruşmada çocuğun bedeninin hiçbir yerinin şiddetten kurtulamadığını vurguladı. France Info'nun aktardığına göre iki sanık, kararın gerekçesi okunurken başları önlerinde, kıpırdamadan oturdu.

Kaynak: BBC