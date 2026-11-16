Tümer Metin kaç yaşında? Tümer Metin kimdir, Fransa maçı için ne dedi?

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Fransa deplasmanındaki 2-1'lik yenilgiyi Tivibu Spor'da yorumlayan Tümer Metin 52 yaşında; eski milli futbolcu 14 Ekim 1974'te Zonguldak'ta doğdu.

Yorumuna "Başıma bir şey gelsin istemem" diye başladı. Sonrasında söyledikleri ise beklenenden yumuşaktı: Metin, milli takımın deplasmandan eli boş dönmesine rağmen kötü oynamadığını ve tabelanın pekâlâ Türkiye lehine de dönebileceğini savundu.

TÜMER METİN KAÇ YAŞINDA?

Tümer Metin 52 yaşında. 14 Ekim 1974 doğumlu eski orta saha oyuncusu yeni yaşına geçen ay girdi. Kramponlarını astığında 37 yaşındaydı.

TÜMER METİN FRANSA MAÇI İÇİN NE DEDİ?

Tümer Metin, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'ya 2-1 kaybedilen maçta milli takımın iki net gol pozisyonu bulduğunu söyledi. Rakibe çok pozisyon verildiğini kabul etti. Yine de bir gollük farkın biraz şansla geldiğini düşünüyor, çünkü ona göre o iki fırsattan biri bile gole dönseydi maçın hikâyesi bambaşka yazılırdı: "3 yazabilirdi tabelamız."

Belçika maçından sonra beşli savunmaya geçilmesini eleştirmedi. Takımların sistemi rakibe göre ayarladığını anlatan Metin, bu tercih için "Gayet mantıklı" dedi. Son sözü iyimserdi: "Bu takım çok daha iyi yerlere gelecek, göreceksiniz."

TÜMER METİN KİMDİR?

Tümer Metin, Samsun spor, Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarıyla tanınan, A Milli Takım'da da oynamış eski bir orta saha oyuncusu. Kariyerine Zonguldak spor'un altyapısında başladı.

Asıl çıkışını Samsun spor'da yaptı. 2001'de İlhan Mansız ile birlikte Beşiktaş'a transfer oldu ve siyah-beyazlı takımda dört yıl oynadı. 2006'da Fenerbahçe'ye geçti. Sarı-lacivertliler o sezonu şampiyon tamamladı.

Futbolu 10 Aralık 2011'de Yunanistan'da bıraktı, ardından televizyonda spor yorumculuğuna başladı ve bugün de bu işi yapıyor.

TÜMER METİN NERELİ?

Tümer Metin Zonguldaklı. Top oynamaya da doğduğu şehirde başladı ve Samsunspor'a gitmeden önce birkaç sezon Zonguldakspor'un A takımında forma giydi.

TÜMER METİN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Tümer Metin sırasıyla Zonguldakspor, Samsunspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Larissa ve Kerkyra'da oynadı. Türkiye'deki kariyeri 2008'de Fenerbahçe'de bitti.

Yunanistan'a askerlik meselesi yüzünden gitti. Larissa'da 2008-2011 arasında üç sezon geçirdi, son durağı Kerkyra oldu.