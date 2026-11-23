Fransa çalkantılı bir dönemden geçiyor. Yüklü kamu borcu, görev süresinin bitmesine altı ay kalan "topal ördek" bir cumhurbaşkanı ve öğrenci protestolarının yağma ve şiddete dönüşmesiyle tetiklenen büyük toplumsal huzursuzluk ülkeyi sarmış durumda.Eylemlerin altıncı haftasında göstericiler artan fiyatlara, kötüleşen kamu hizmetlerine ve polis şiddeti iddialarına karşı yine sokağa çıktı.Şiddet olayları geçen aya göre azalmış olsa da hala sürüyor.Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çıkan isyanlardan "suçluları" ve "aşırı sol grupları" sorumlu tuttu. Bu grupların Fransız Cumhuriyeti'ni yıkmayı hedeflediğini söyledi.Bu oldukça iddialı açıklamanın incelenmesi gerekiyor. Fransa'daki protestolar, gelecek yıl yapılacak önemli cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde siyasi bir tartışma konusu haline geldi.Fransız solcular, halkı üzen ve öfkelendiren geçim sıkıntısından merkez ve sağ partileri sorumlu tutuyor.Solcular ayrıca aşırı solun şiddeti körüklediğini iddia ediyor, aşırı solcular ise bunu reddediyor.Milliyetçi sağ, seçilmeleri halinde Fransa sokaklarına düzeni ve güvenliği geri getirmeyi vaat ediyor.Peki, Macron'un bahsettiği "aşırı sol" gruplar tam olarak kimler? Ne kadar örgütlü ve tehlikeliler?'Kara Blok' örgütüRadikal solcularla konuşmak son derece zor.Ana akım basın olarak adlandırdıkları kuruluşları sevmezler. Nefret ettikleri düzenin bir parçası olarak görürler.Yapabileceğimiz en iyi şey protestocuların arasına girip tamamen siyah giyinmiş ve maske takmış insanlara yaklaşmaya çalışmaktı.Bu, "Kara Blok" olarak bilinen solcu protestocular veya kargaşa çıkaranlarla ilişkilendirilen üniforma tarzı bir kıyafet.Onları Avrupa'nın dört bir yanındaki gösterilerde görürsünüz.Fransa'da ise genellikle gündüz protestoları yatışmaya başladığında, akşam karanlığı çökerken ve çevik kuvvet polisleri tam kadro ortaya çıkmaya başladığında ara sokaklarda belirirler.

Fransız istihbaratı, geçen ayki protestoların ardından ortaya çıkan öfke, yağma ve yıkım olaylarını büyük ölçüde hafife aldı.Binden fazla polis memurunun yaralandığı, genç protestocuların kemiklerinin kırıldığı ve iki kişinin de polisle yaşanan çatışmalarda bir elini kaybettiği bildirildi.Le Monde gazetesi, protestocu yaralanmalarına ilişkin artan sayıda haberi araştırmak için sürekli güncellediği bir makale yayınladı.Fransız Sigortacılar Federasyonu, en büyük isyanların yaşandığı 17 Ekim'de bile dükkanlara ve özel mülklere verilen zararın yaklaşık 207 milyon euro (11.5 milyar lira) olduğunu tahmin ediyor.O zamandan beri Fransız yetkililer gösterileri sıkı bir şekilde kontrol altına almaya çalışıyor. Polis varlığı yoğun. Protestocular ise sert müdahaleden şikayetçi.Bu ayki protestolardan birinin sonuna doğru sayıca çok az olan, ellerindeki cam şişeler ve el yapımı boya bombaları polise atmaya hazır eylemcileri gördük.Karşılarındaki polislerin elinde ise cop, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz vardı.

Bir taraftan polis tarafından ablukaya alınırken diğer taraftan taşkınlık yapanlarla konuşmaya çalıştım.Çok azı konuşmak istedi, ancak daha sonra 18 yaşındaki Nas ve arkadaşlarıyla tanıştım.Gerçek ismini vermek istemeyen eylemciler, kimliklerinin gizlenmesi koşuluyla benimle konuşacaklarını söyledi.Bunu polis tarafından tespit edilmelerini önlemek için olduğunu belirttiler.Polislerin coplarını hazırda beklettiği bir ortamda kışkırtıcı bir şekilde ortalıkta dolaşan eylemciler, "radikal solcu" klişesine uyuyor gibiydi."Bu şiddeti nasıl savunuyorsunuz?" diye sordum.İçlerinden biri "Şiddet olmadan hiçbir şey elde edemezsiniz, sesimizi duyurmanın tek yolu bu" dedi ve ekledi: "Biz kötü bilinen bir bölgeden geliyoruz. Okullarımız berbat durumda. Öğretmenlerimiz istifa ediyor. İyi bir iş bulmak için nitelikli olmanız gerekiyor. Fransa'da eşitlik olması gerekiyor. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."Keşfettiğimiz kadarıyla bu genç erkekler, Fransız şehirlerinin eteklerinde yaygın olan banliyölerden geliyor.Göçmen ailelerin yaşadığı bu geniş konutlu mahalleler yoksulluk ve huzursuzluk ile ilişkilendiriliyor.Konuştuğumuz eylemciler siyasi olarak kutuplaşmadıklarını söylediler ve radikal sol tarafından örgütlenmedikleri konusunda ısrar ettiler. Sadece öfkeli olduklarını ifade ettiler.

Eylemler sırasında iki maskeli aşırı solcu öğrenciyi kırmızı anarşist işareti ve anti faşist (Antifa) hareketin sembolünü taşıyan pankartlar sallayan kalabalık protestocuların bulunduğu bir otobüs durağının tepesinde görmüştüm.Onlara Fransa'nın protesto hakkına saygı duyan ve bu konuda gurur duyduğu bir geleneğe sahip olduğunu ancak ülkenin son haftalarda gördüğü şiddetten dehşete düştüğünü söyledim.Eylemlerin şiddetini hafife aldıklarını belirttiler ve anonim kalma şartıyla konuşacaklarını söylediler."Şiddet, hareketlerimize kötü yansıyor. Bunu sevmiyoruz. Ama kırılmış bir dükkan vitrini, protesto eden okul çocuklarına polisin elektroşok cihazı kullanmasıyla kıyaslandığında ne ki? "Ayrıca, [Fransa'da] insanlar düzenli olarak aç ve açıkta kalıyor. Topluma olan inançlarını kaybediyorlar."Şiddetin daha adil bir toplum yaratacağına nasıl inandıklarını merak ettim.Soruma omuz silkip geçtiler. Fransa'da asıl şiddetin devlet şiddeti olduğunu söylediler.

Fransız istihbaratı, ülkede beş bin kadar "aşırı solcu" aktivist olduğunu tahmin ediyor.Kapitalizm karşıtı Starflix kendini onlardan biri olarak görüyor.Mahlaz ile konuşan 17 yaşındaki genç aynı zamanda şiddet yanlısı Kara Blok hareketinin de bir üyesi.Kendisiyle protestonun kenarında, dar bir kanalın yanında buluşmak üzere sözeştik.Polis tarafından yakalanmaktan korktuğu için isminin gizli kalmasını istedi.Bana ev yapımı birkaç boya bombası gösterdi; içi boyayla doldurulmuş ve tıbbi bantla kapatılmış yumurta kabuklarını polislere atıyor.Bunları sırt çantasında, lacivert bir İtalya futbol formasına sarılı olarak taşıyor."Boya bombalarını çevik kuvvet polislerinin kasklarının vizörlerine atıyoruz, böylece görebilmek için kasklarını kaldırmak zorunda kalıyorlar ve bu da bize sıktıkları göz yaşartıcı gazdan kendilerinin de etkilenmesine neden oluyor" diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: "Taş ve kayaları da topluyoruz. Paris sokaklarında bulduğumuz her şeyi atıyoruz."Ona, kendisinin ve Kara Blok'taki diğerlerinin Fransız sokaklarında birçok soruna yol açtığını, işletmelere zarar verdiklerini, polis memurlarını yaraladıklarını, barışçıl protestocuların gösterilerini bozduklarını söyledim. Ne elde etmeye çalıştığını sordum.18 yaşından küçük olduğu için ailesi onunla konuşmamıza izin verdi.Starflix'in anlattığına göre ailesi de onun siyasi görüşlerini paylaşıyor ancak maskeli ve siyah giyinmiş tüm isyancılar aynı görüşte değil."Kara Blok tek bir örgüt değil. Bu bir teknik. Bazılarımız hükümet reformu için şiddet kullanıyor. Ben bir devrim gerçekleştirmek istiyorum."Bazı insanlar da anonimliği fırsat bilerek hırsızlık yapıyor. Hepimiz aynı kıyafetleri giydiğimizde polisin bizi tespit etmesi daha zorlaşıyor."Yaralanmaktan veya tutuklanmaktan korkup korkmadığını sorduğumda ise korktuğunu kabul ediyor ancak onu daha çok korkutan şeyin toplumun değişmeyebileceği düşüncesi olduğunu söylüyor.Sosyal medya, isyanlarda büyük rol oynuyor. Starflix bana kendisinin ve arkadaşlarının protestolarda buluşmak için Signal ve Telegram adlı sohbet uygulamalarını kullandıklarını söyledi.

Çoğunlukla sol örgütler tarafından yönetilen çok sayıda web sitesi ve Instagram profili, protestoculara ve isyancılara şu gibi tavsiyeler sunuyor: Telefonunuzu evde bırakın ki polis sizi takip edemesin, kimliğinizin tespit edilmemesi için yüzünüzü kapatın ve dövüş sanatları uzmanı Bruce Lee'yi örnek alarak "su gibi olun", yani kalabalığın içinde belirip kaybolun.Bu tavsiyeler, sekiz yıl önce Hong Kong protestocuları tarafından aktarılmıştı.Paylaşımlar protestoları veya şiddeti resmen organize etmese de grupların bu bilgileri çevrimiçi olarak yaymaları Fransa'da duyguları çok yoğun olan gençleri kışkırtma veya manipüle etme biçimi olarak görülebilir mi?Konuştuğum genç eylemcilerin hepsi ısrarla yönlendirilmediklerini veya yönetilmediklerini söylüyor. Peki yaşananların ardında daha büyük bir şey olabilir mi?

Ekibimiz uzun çabalar sonucu Kara Blok'tan deneyimli bir aktivisti bulup bizimle konuşmasını sağladı.Ona Macron'un aşırı solun Fransız Cumhuriyeti'ni yıkmayı amaçlayan örgütlü gruplar kurduğu iddiasını ilettim."Yetkililerin hepimizin örgütlü olduğunu söylemesi tamamen yalan. İstihbarat servisleri de bunu biliyor" diye alay etti ve şunları söyledi: "Bu, Fransız kamuoyunu içeride bir düşman olduğuna inandırmak için yapılan bir manipülasyon."Temelde insanlar protestoya katılıyor, siyah giyiniyor ve kendi bildiklerini yapıyorlar. Birleştirici unsur öfke ve bu sadece Fransa'da değil. Aynı öfkeyi İtalya'da, Almanya'da, İspanya'daki [protestolarda] görüyorsunuz. Kendiliğinden patlak veriyor."Anti-kapitalist cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon ve onun Boyun Eğmeyen Fransa Partisi'nin (LFI) şiddet olaylarıyla bir bağlantısı olup olmadığını soruyorum.Protestoların çoğunda hazır bulunuyorlar, destekçileri slogan atan kalabalığa seçim broşürleri dağıtıyor.Ancak aktivist bunu reddediyor ve bana Mélenchon'un "sistemin bir parçası olduğu için kapitalist olduğunu" söylüyor.LFI ve sendikaların huzursuzluğu "yatıştırmaya" çalıştığını, kendisinin ise işlerin "bir adım daha ileri götürülmesi" gerektiğine inandığını belirtiyor.Neden bizimle konuşmaya karar verdi diye sorduğumda şu yanıtı veriyor: "Şunu söylemek istiyorum, biz şiddeti sevmiyoruz. Fransa'yı yok etmek istemiyorum. Elbette kapitalist bir sistemi yok etmek istiyoruz, ancak toplumu daha çok insan için, daha fazla insan için daha iyi olacağını düşündüğümüz bir şekilde değiştirmek istiyoruz."Giderek daha çok insan geçim sıkıntısı yaşıyor. Kırsal kesimde insanlar arabalarının deposuna benzin bile dolduramıyor." Aşırı solun daha örgütlü ve sert unsurlarıyla tanışmak için şehirden ayrılıp, muhteşem sonbahar manzaralarıyla dolu Fransız kırsalına doğru yol alıyoruz.

Burası çevre aktivizminin ve bilinen sabotajcıların dünyası.Geçen ay Limoges Belediye Binası'ndaki protestolar sırasında çıkan yangınla bağlantılı olarak bir kişi hala gözaltında.Yıkıma uğramış, ancak bir şekilde zarafetini koruyan bu binaa 19. yüzyılda inşa edilmiş. Bina, Fransa'nın şu anki durumunun sembolü haline geldi.Yangının üzerinden bir ay geçse de havada hala keskin bir koku var.Suçsuz olduğunu ısrarla savunan 34 yaşındaki kundaklama şüphelisi, anarşist ve çevreci topluluğuyla bilinen Limoges yakınlarındaki bir köyden geliyor.Babası da bir aktivist ve Fransız istihbaratı tarafından tanınıyor. Yorum almak için babaya ve şüphelinin avukatına ulaştık. Konuşmak istemediler.Bunun yerine yirmi yılı aşkın süredir yerel aktivistlik yapan 39 yaşında bir çocuk babası bir aktivist ile görüştük.Bu araştırma için görüştüğümüz diğer kişiler gibi o da ancak isminin gizli kalması şartıyla bizimle konuşmayı kabul etti."Belediye binasında gözümüzün önünde olup biten yangın hepimizi şok etti, ama harekete geçmek bizim görevimiz" diye konuştu ve ekledi: "Bu dünyayı oğluma bu halde bırakamam. Devletin genç öğrencilerimize karşı askeri araçlar ve kaba kuvvet kullanmasına bakın."İnsanların onlara karşı silahlanmamış olması şaşırtıcı. Devletin bizi dinlemesi için bir polisin öldürülmesi mi gerekiyor?"Bunu nasıl söyleyebildiğini sorduğumda şu yanıtı alıyorum: "Çocukken özgürlük, eşitlik ve kardeşlik olan Fransız değerleriyle yetiştirildim. Ancak şimdi dünyadaki toplumsal adaletsizliğe baktığımda tiksiniyorum."Bir baba olarak bunun devam etmesine izin veremem. Bu ülkenin gençlerini korumak için gerekirse kurşun yemeye bile razıyım."Bunlar kulağa tehlikeli sözler gibi geliyor. Ancak radikal solun Fransa'yı ciddi anlamda tehdit edecek kadar büyük, silahlı veya birleşik olmadığı anlaşılıyor.

Fransız istihbaratına defalarca başvurduk. Yorum yapmak istemediler.Bu belki de mevcut durumun ne kadar hassas olduğunun bir işaretidir. Özellikle de Fransa'nın son derece gergin bir cumhurbaşkanlığı seçimine doğru ilerlediği bir dönemde.Ancak yakın zamanda emekli olan eski polis komiseri Michel Klein bana radikal solun Fransız devleti için ciddi bir tehdit oluşturduğunu düşünmediğini söylüyor."Radikal solun ve anarşistlerin Cumhuriyeti yok etmeye yönelik bir iradesi olduğuna inanıyorum, ancak bunu yapacak imkanlara sahip olmadıkları açık" diyor.Ülkede bazı çevreler tarafından gündeme getirilse de Fransa'da iç savaş riski görmüyor. Ancak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde aşırı sol ve aşırı sağ gruplar arasında çatışma riskinin arttığı tespit edildi.Aşırı sağcı milis gruplar Fransa genelindeki birçok şehirde "Fransız sokaklarını korumak" amacıyla ortaya çıkmaya başladı.Aşırı solcu popüler cumhurbaşkanı adayı Mélenchon da gösterilerin çoğuna katılıyor.Mélenchon destekçileri slogan atan kalabalığa siyasi broşürler dağıtıyor ve şiddet olaylarıyla herhangi bir bağlantıları olmadığını savunuyor.Fransa o kadar kutuplaşmış durumda ki gelecek yıl yapılacak seçimlerin ülkeyi sakinleştireceğine dair pek bir işaret yok.Solun ve sağın, toplumsal ve siyasi huzursuzluğun bu çalkantılı karışımı adeta mükemmel bir fırtınayı andırıyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

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