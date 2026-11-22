Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı seçimleri öncesi siyasi partiler arasında yarış kızışırken, sol eğilimli adaylardan François Ruffin, seçimin favori isimleri arasında gösterilen Ulusal Birlik (RN) partisi adayı Marine Le Pen karşısında daha güçlü bir blok oluşturmak için adaylığını geri çektiğini açıkladı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden ayrılarak kendi partisini kuran ve 2027 cumhurbaşkanı seçimlerine aday olan François Ruffin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

"Cumhurbaşkanı seçimlerine görünmezlerin, işçilerin ve özellikle kadın işçilerin sesini duyurmak, umut ve zafer yolu çizmek için adaylığımızı koyduk. Belirleyici ve kapsayıcı bir ön seçim yoluyla sol güçler arasında birliği savunduk." ifadelerini kullanan Ruffin, sol cephede ön seçim teklifinin reddedilmesi nedeniyle siyasi bir açmaza sürüklendiğini belirtti.

"Ön seçimin reddi ile sol içindeki uzlaşmazlığın tescillendiği" yorumunu yapan Ruffin, kendisi gibi "sembolik adayların" demokratik amaçlara hizmet etse de geniş çaplı destek kazanma ihtimalinin bulunmadığını ve bu durumun da Ulusal Birlik (RN) partisinin iktidar şansını yükselttiğini vurguladı.

Ruffin, "en kötüsü" olarak nitelediği Le Pen'in kazanma riskine karşı adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Yarış, RN adayı Le Pen ve LFI adayı Melenchon arasında geçecek

Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde, iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden aday olamayacak.

İlk turu için 18 Nisan, ikinci turu için 2 Mayıs tarihleri belirlenen seçimlere ilişkin kamuoyu anketleri, ilk turda yarışın RN adayı Le Pen ve LFI adayı Melenchon arasında geçeceğini gösteriyor.

İlk turda herhangi bir adayın oyların yüzde 50'sini alamaması durumunda en çok oy alan iki aday, ikinci turda yarışacak.

Kaynak: AA