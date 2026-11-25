Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu'nda Tango Bourges Basket'i 98-62 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin beşinci hafta maçında D Grubu'nda konuk ettiği Fransa'nın Tango Bourges Basket takımını 98-62 yendi. Bu sonuçla Emlak Konut, grubundaki 2. galibiyetini elde etti.
Salon: Başakşehir
Hakemler: Ivana Ivanovic (Sırbistan), Ciprian Stoica (Romanya), Eirini Margarita Tsantali (Yunanistan)
Emlak Konut: Asya Ülker 5, Bulgak 33, Lelik 15, Mavunga 22, Penna 20, Ceren Akpınar 3, Melek Uzunoğlu, Zeynep Çelik, Eda Balkan, Nimet Çalışkan
Tango Bourges Basket: Foppossi 11, Maeva Djaldi-Tabdi 9, Wallace 13, Thomas 14, Duchet 2, Poilve 3, Naigre 6, Pitarch-Granel 2, Clarince Djaldi-Tabdi 2
1. Periyot: 32-16
Devre: 54-27
3. Periyot: 85-47
Beş faulle çıkan: 35.54 Naigre, 31.05 Thomas (Tango Bourges Basket)
Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin beşinci hafta maçında D Grubu'nda konuk ettiği Fransa'nın Tango Bourges Basket takımını 98-62 yendi.
Bu sonuçla Emlak Konut, grubundaki 2. galibiyetini elde etti.