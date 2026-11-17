The Economist'in 2027 kapağı, derginin her yıl kasımda yayımladığı The World Ahead 2027 özel sayısına ait. Kapakta jeopolitik gerilimler, askeri çatışmalar, yapay zekâ ve finans piyasaları gibi 2027'yi etkilemesi beklenen konular tek bir illüstrasyonda toplanıyor. Sayının editörü Tom Standage, derginin gelecek yıl için seçtiği 10 başlığı 17 Kasım 2026'da açıkladı.

THE ECONOMIST 2027 KAPAĞI NE ANLAMA GELİYOR?

Kapak, derginin 2027 öngörülerinin görsel özeti. Türkiye Today'in aktardığına göre illüstrasyonda jeopolitik gerilimler, askeri çatışmalar, yapay zekâ ve finans piyasaları yer alıyor. Peru'daki DSN sitesi de kapakta silah ve tankların, bir boru hattının, devre çizgili bir beynin yanında bir robotun, bir roketle uydunun bulunduğunu yazdı. Özel sayı 40 yılı aşkın süredir her yıl yayımlanıyor ve her kapak o yılın listesini sembollerle anlatıyor.

DERGİYE GÖRE 2027'DE DÜNYAYI NELER BEKLİYOR?

The Economist'in listesindeki ilk başlık ABD'de Trump sonrası dönem. Standage, bu dönemin başladığını ancak Donald Trump'ın etkisini korumaya çalışacağını söyledi. İkinci başlık İran savaşının etkileri: dergi, savaşın enerji akışını, bölgesel ittifakları ve gübre tedarikini etkileyerek gıda güvenliğini tehdit edebileceğini yazıyor.

Üçüncü sırada iklim var. Dergi 2027'de yine aşırı sıcaklar, kuraklık ve orman yangınları bekliyor; güçlü bir El Niño nedeniyle yeni bir sıcaklık rekoru kırılabileceğini öngörüyor. Dördüncü başlık yapay zekâya tepki. Şirketlerin borçlanması ve şeffaf olmayan finansman yüzünden yapay zekâ hisselerinde çöküş riski konuşuluyor, siyasi ve siber güvenlik kaygıları da listede.

Listenin devamında Fransa'da 2027 cumhurbaşkanlığı seçimi ve Marine Le Pen'in olası zaferinin Avrupa Birliği'ne etkisi, artan devlet borcu ile tahvil faizleri, Çin'in Tayvan planları, Ozempic gibi zayıflama ilaçlarının tüketim alışkanlıklarını değiştirmesi, SpaceX'in Starship'i ve yeniden kullanılabilen roketlerle ucuzlayan uzay fırlatmaları yer alıyor. Onuncu başlık Hollywood: dergiye göre stüdyolar, düşük bütçeli YouTuber yapımlarıyla rekabet ederken yeni izleyici arıyor.

KAPAKTAKİ SEMBOLLERİN ANLAMI AÇIKLANDI MI?

Hayır. The Economist, kapaktaki her çizimin hangi olaya karşılık geldiğini tek tek açıklamadı. Sosyal medyada ve bazı sitelerde yayımlanan sembol yorumları yorumcuların kendi okumaları; derginin resmî listesi yalnız yukarıdaki 10 başlık.

SOSYAL MEDYADAKİ 2027 KAPAKLARI GERÇEK Mİ?

Hepsi değil. 2026 boyunca derginin 2027 özel sayısına ait olduğu söylenen birkaç kapak sosyal medyada yayıldı. Avustralya haber ajansı AAP'nin doğrulama ekibi bu görsellerden birinin sahte olduğunu açıkladı. Gerçek kapak, derginin kendi sitesinde ve resmî sosyal medya hesaplarında yer alan kapak.