Emine Erdoğan Haberleri - Emine Erdoğan Kimdir - Haberler

Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler
Haberler ›› Emine Erdoğan Haberleri ››Emine Erdoğan
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

Emine Erdoğan Haberleri

Emine Erdoğan haber, Emine Erdoğan son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Emine Erdoğan

Emine Erdoğan Biyografisi

Doğum Yeriİstanbul / Türkiye
Doğum Tarihi16.02.1955 / 1.01.1900

Emine Erdoğan Kimdir ?

Emine Erdoğan, Cemal ve Hayriye Gülbaran çiftinin beşinci ve tek kız çocuğu olarak 16 Şubat 1955’te İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Siirtli olan Emine Erdoğan, İstanbul Mithat Paşa Kız Meslek Enstitüsü’nde okumuş, gençlik yıllarından itibaren aktif biçimde sosyal faaliyetlerin içinde bulunmuştur. İsim annesi olduğu ‘İdealist Kadınlar Birliği’nin kurucu üyeleri arasında yer almış, Millî Türk Talebe Birliği ve dönemin Hanımlar İlim ve Kültür D
Biyografinin devamı için tıklayın
Bakan Kurum: 45,5 milyon ton atığı ekonomiye kazandırdık

Bakan Kurum: 45,5 milyon ton atığı ekonomiye kazandırdık

Emine Erdoğan - 8 Saat Önce
Türk Mutfağı Haftası Nijerya'da düzenlendi

Türk Mutfağı Haftası Nijerya'da düzenlendi

Emine Erdoğan - 19.05.2023
Emine Erdoğan'dan 'İstanbul Modern' paylaşımı

Emine Erdoğan'dan "İstanbul Modern" paylaşımı

Emine Erdoğan - 19.05.2023
Emine Erdoğan, İstanbul Modern Sanat Müzesi'ne davet etti

Emine Erdoğan, İstanbul Modern Sanat Müzesi'ne davet etti

Emine Erdoğan - 19.05.2023
80 yıllık dokuma tezgahını Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü'ne bağışladı

80 yıllık dokuma tezgahını Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü'ne bağışladı

Emine Erdoğan - 19.05.2023
80 yıllık dokuma tezgahı Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü'ne bağışlandı

80 yıllık dokuma tezgahı Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü'ne bağışlandı

Emine Erdoğan - 19.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan Oy Kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan Oy Kullandı

Emine Erdoğan - 14.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Emine Erdoğan - 14.05.2023
Cumhurbaşkanı ve eşi 'Anneler Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı ve eşi 'Anneler Günü'nü kutladı

Emine Erdoğan - 14.05.2023
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Türk demokrasisi için hayırlı bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Türk demokrasisi için hayırlı bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz

Emine Erdoğan - 14.05.2023
Milli Eğitim Bakanlığı 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum' Programını Hayata Geçiriyor

Milli Eğitim Bakanlığı 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum' Programını Hayata Geçiriyor

Emine Erdoğan - 03.05.2023
Milli Eğitim Bakanlığı 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum' Programını Başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum' Programını Başlattı

Emine Erdoğan - 03.05.2023
Emine Erdoğan, devlet koruması altındaki çocuklarla iftarda buluştu

Emine Erdoğan, devlet koruması altındaki çocuklarla iftarda buluştu

Emine Erdoğan - 17.04.2023
Tarihi tekstil eserleri konservatör adaylarının elinde hayat buldu

Tarihi tekstil eserleri konservatör adaylarının elinde hayat buldu

Emine Erdoğan - 16.04.2023
Emine Erdoğan, devlet koruması altındaki çocuklarla iftarda buluştu

Emine Erdoğan, devlet koruması altındaki çocuklarla iftarda buluştu

Emine Erdoğan - 16.04.2023
İSTANBUL-EMİNE ERDOĞAN, TOGEMDER'İN İFTAR PROGRAMINDA DEPREMZEDELER VE HAYIRSEVERLERLE BULUŞTU

İSTANBUL-EMİNE ERDOĞAN, TOGEMDER'İN İFTAR PROGRAMINDA DEPREMZEDELER VE HAYIRSEVERLERLE BULUŞTU

Emine Erdoğan - 15.04.2023
Öğrenciler hurda parçalarını geri dönüştürerek eserler yapıyor

Öğrenciler hurda parçalarını geri dönüştürerek eserler yapıyor

Emine Erdoğan - 12.04.2023
İSTANBUL-EMİNE ERDOĞAN, DARÜLACEZE SAKİNLERİYLE İFTARDA BULUŞTU

İSTANBUL-EMİNE ERDOĞAN, DARÜLACEZE SAKİNLERİYLE İFTARDA BULUŞTU

Emine Erdoğan - 09.04.2023
Erdoğan çiftinin TOGG kullanırken diyalogları gülümsetti: Araba benim ona göre

Erdoğan çiftinin TOGG kullanırken diyalogları gülümsetti: Araba benim ona göre

Emine Erdoğan - 05.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg'u kullandığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg'u kullandığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı

Emine Erdoğan - 04.04.2023
BM Sıfır Atık Zirvesi'ne katılan Emine Erdoğan'a 'başkanlık' teklifi: Bu fırsatı değerlendirmek için elimizden geleni yapacağız

BM Sıfır Atık Zirvesi'ne katılan Emine Erdoğan'a "başkanlık" teklifi: Bu fırsatı değerlendirmek için elimizden geleni yapacağız

Emine Erdoğan - 02.04.2023
TRT Haber canlı yayınında ilginç anlar! Bir anda kameraya giren kişi zafer işareti yaptı

TRT Haber canlı yayınında ilginç anlar! Bir anda kameraya giren kişi zafer işareti yaptı

Emine Erdoğan - 01.04.2023
Emine Erdoğan, New York'ta TASC'ın geleneksel iftarına katıldı

Emine Erdoğan, New York'ta TASC'ın geleneksel iftarına katıldı

Emine Erdoğan - 01.04.2023
Emine Erdoğan, Uluslararası Göç Örgütü Genel Müdürü Antonio Vitorino ile görüştü

Emine Erdoğan, Uluslararası Göç Örgütü Genel Müdürü Antonio Vitorino ile görüştü

Emine Erdoğan - 31.03.2023
BM'de Konuşan Emine Erdoğan: 'Sıfır Atık Projesi Kapsamında Türkiye'de Geri Kazanılan Milyonlarca Atık ile 650 Milyon Ton Hammadde Tasarrufu Sağlandı'

BM'de Konuşan Emine Erdoğan: "Sıfır Atık Projesi Kapsamında Türkiye'de Geri Kazanılan Milyonlarca Atık ile 650 Milyon Ton Hammadde Tasarrufu Sağlandı"

Emine Erdoğan - 30.03.2023
EMİNE ERDOĞAN, NEW YORK'TA AZERBAYCAN MİLLİ MECLİSİ BAŞKANI GAFAROVA İLE BİR ARAYA GELDİ

EMİNE ERDOĞAN, NEW YORK'TA AZERBAYCAN MİLLİ MECLİSİ BAŞKANI GAFAROVA İLE BİR ARAYA GELDİ

Emine Erdoğan - 30.03.2023
Emine Erdoğan'dan Ankara'daki depremzede aileye iftar ziyareti

Emine Erdoğan'dan Ankara'daki depremzede aileye iftar ziyareti

Emine Erdoğan - 24.03.2023
Emine Erdoğan'dan '18 Mart Şehitleri Anma Günü' mesajı Açıklaması

Emine Erdoğan'dan "18 Mart Şehitleri Anma Günü" mesajı Açıklaması

Emine Erdoğan - 18.03.2023
Konteyner kentlerdeki depremzedelere mutfak seti dağıtılacak

Konteyner kentlerdeki depremzedelere mutfak seti dağıtılacak

Emine Erdoğan - 12.03.2023
Emine Erdoğan, BM'de düzenlenen 'İslam'da Kadın' oturumuna mesaj gönderdi Açıklaması

Emine Erdoğan, BM'de düzenlenen "İslam'da Kadın" oturumuna mesaj gönderdi Açıklaması

Emine Erdoğan - 08.03.2023
Emine Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Emine Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Emine Erdoğan - 06.03.2023
EMİNE ERDOĞAN'DAN NURDAĞI'NDA DEPREMZEDELERE ZİYARET

EMİNE ERDOĞAN'DAN NURDAĞI'NDA DEPREMZEDELERE ZİYARET

Emine Erdoğan - 26.02.2023
Emine Erdoğan, BM Habitat İcra Direktörü Sharif ile deprem bölgesinde

Emine Erdoğan, BM Habitat İcra Direktörü Sharif ile deprem bölgesinde

Emine Erdoğan - 26.02.2023
Emine Erdoğan'dan Nurdağı'nda depremzedelere ziyaret

Emine Erdoğan'dan Nurdağı'nda depremzedelere ziyaret

Emine Erdoğan - 25.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248. saatte kurtarılan Aleyna'yı hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248. saatte kurtarılan Aleyna'yı hastanede ziyaret etti

Emine Erdoğan - 22.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan depremzede çocukları hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan depremzede çocukları hastanede ziyaret etti

Emine Erdoğan - 22.02.2023
Emine Erdoğan'dan Hatay'daki depremlere ilişkin paylaşım Açıklaması

Emine Erdoğan'dan Hatay'daki depremlere ilişkin paylaşım Açıklaması

Emine Erdoğan - 20.02.2023
Emine Erdoğan'dan hastane ziyaretine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan hastane ziyaretine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan - 13.02.2023
Emine Erdoğan, Ankara'ya getirilen depremzede bebekleri ziyaret etti

Emine Erdoğan, Ankara'ya getirilen depremzede bebekleri ziyaret etti

Emine Erdoğan - 09.02.2023
Emine Erdoğan'a Uluslararası Apiterapi Federasyonunca 'Dr. Beck Ödülü' takdim edildi

Emine Erdoğan'a Uluslararası Apiterapi Federasyonunca 'Dr. Beck Ödülü' takdim edildi

Emine Erdoğan - 04.02.2023
Emine Erdoğan doğasever gençleri tebrik etti

Emine Erdoğan doğasever gençleri tebrik etti

Emine Erdoğan - 29.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sanata ve sanatçıya saygı göstermek lafla değil, onların eserlerine, emeklerine, bizlere emanet ettiği mirasa sahip çıkmakla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanata ve sanatçıya saygı göstermek lafla değil, onların eserlerine, emeklerine, bizlere emanet ettiği mirasa sahip çıkmakla...

Emine Erdoğan - 24.01.2023
EMİNE ERDOĞAN, FİLİSTİN GENÇLİK ORKESTRASI VE CSO SANATÇILARININ 'BARIŞ KONSERİ'Nİ İZLEDİ

EMİNE ERDOĞAN, FİLİSTİN GENÇLİK ORKESTRASI VE CSO SANATÇILARININ 'BARIŞ KONSERİ'Nİ İZLEDİ

Emine Erdoğan - 20.07.2022
Emine Erdoğan, Filistin Gençlik Orkestrası ve CSO sanatçılarının 'Barış Konseri'ni izledi

Emine Erdoğan, Filistin Gençlik Orkestrası ve CSO sanatçılarının "Barış Konseri"ni izledi

Emine Erdoğan - 20.07.2022
Organik tarımı 'Dünya Ortak Evimiz' kitabında anlattı

Organik tarımı "Dünya Ortak Evimiz" kitabında anlattı

Emine Erdoğan - 18.07.2022
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Her vatandaşımız tek yürek dirilişin sembolü oldu

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Her vatandaşımız tek yürek dirilişin sembolü oldu

Emine Erdoğan - 15.07.2022
Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Bayram hatırlanmak, paylaşmaktır

Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Bayram hatırlanmak, paylaşmaktır

Emine Erdoğan - 09.07.2022
Emine Erdoğan'a, COP26 Başkanı Sharma'dan teşekkür ziyareti

Emine Erdoğan'a, COP26 Başkanı Sharma'dan teşekkür ziyareti

Emine Erdoğan - 07.07.2022
Dondurma çubuğundan kitap ayracı, plastik kaşıktan bebek yapıyorlar

Dondurma çubuğundan kitap ayracı, plastik kaşıktan bebek yapıyorlar

Emine Erdoğan - 06.07.2022
İSTANBUL-EMİNE ERDOĞAN ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM Kİ BUNUN 103 BİN TONU PLASTİK

İSTANBUL-EMİNE ERDOĞAN ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM Kİ BUNUN 103 BİN TONU PLASTİK

Emine Erdoğan - 03.07.2022
Koruyucu aileler 81 ilde millet bahçelerinde düzenlenecek şenliklerde bir araya gelecek

Koruyucu aileler 81 ilde millet bahçelerinde düzenlenecek şenliklerde bir araya gelecek

Emine Erdoğan - 30.06.2022
Emine Erdoğan, NATO liderlerinin eşleriyle İspanya Kraliçesi Letizia tarafından ağırlandı

Emine Erdoğan, NATO liderlerinin eşleriyle İspanya Kraliçesi Letizia tarafından ağırlandı

Emine Erdoğan - 30.06.2022
Emine Erdoğan, Kraliçe Letizia ile görüştü

Emine Erdoğan, Kraliçe Letizia ile görüştü

Emine Erdoğan - 29.06.2022
İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizlerine 4'üncü yaş günü sürprizi

İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizlerine 4'üncü yaş günü sürprizi

Emine Erdoğan - 22.06.2022
Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizleri dört yaşında

Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizleri dört yaşında

Emine Erdoğan - 22.06.2022
Çubuk'ta çevreci minik öğrenciler atık yağları geri dönüşüme kazandırdı

Çubuk'ta çevreci minik öğrenciler atık yağları geri dönüşüme kazandırdı

Emine Erdoğan - 21.06.2022
Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı: Evladın omzundan baba eli, yüreğinden sevgisi silinmez

Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı: Evladın omzundan baba eli, yüreğinden sevgisi silinmez

Emine Erdoğan - 19.06.2022
Emine Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Emine Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Emine Erdoğan - 17.06.2022
Emine Erdoğan'dan karne ve tatil paylaşımı

Emine Erdoğan'dan karne ve tatil paylaşımı

Emine Erdoğan - 17.06.2022
Emine Erdoğan'dan Büyükşehir'in 'Sıfır Atık' çalışmalarına övgü

Emine Erdoğan'dan Büyükşehir'in 'Sıfır Atık' çalışmalarına övgü

Emine Erdoğan - 15.06.2022
Emine Erdoğan ve Bakan Özer, İzmir'de kültür sanat merkezini açtı

Emine Erdoğan ve Bakan Özer, İzmir'de kültür sanat merkezini açtı

Emine Erdoğan - 09.06.2022
'Dünya Ortak Evimiz' kitabında çocukluğundaki Rize'yi anlattı

"Dünya Ortak Evimiz" kitabında çocukluğundaki Rize'yi anlattı

Emine Erdoğan - 09.06.2022
Bakan Özer, olgunlaşma enstitülerinin yöneticileriyle bir araya geldi

Bakan Özer, olgunlaşma enstitülerinin yöneticileriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan - 09.06.2022
Emine Erdoğan'a Denizli kekiği takdim edildi

Emine Erdoğan'a Denizli kekiği takdim edildi

Emine Erdoğan - 06.06.2022
Çevreci gençler, 'yeşil defter'e hayallerini yazdı

Çevreci gençler, 'yeşil defter'e hayallerini yazdı

Emine Erdoğan - 06.06.2022
Türkiye Çevre Haftası kapsamında 10 milyon kişiye sıfır atık çantası dağıtıldı

Türkiye Çevre Haftası kapsamında 10 milyon kişiye sıfır atık çantası dağıtıldı

Emine Erdoğan - 05.06.2022
Diyanetten çevre için 'emanete hassasiyet' çağrısı

Diyanetten çevre için "emanete hassasiyet" çağrısı

Emine Erdoğan - 05.06.2022
Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da dokuma atölyesinin açılışına katıldı

Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da dokuma atölyesinin açılışına katıldı

Emine Erdoğan - 05.06.2022
Emine Erdoğan'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı Açıklaması

Emine Erdoğan'dan "Dünya Çevre Günü" mesajı Açıklaması

Emine Erdoğan - 04.06.2022
Emine Erdoğan, 'Dünya Ortak Evimiz' yazarlarının çevre önerilerini dinledi

Emine Erdoğan, 'Dünya Ortak Evimiz' yazarlarının çevre önerilerini dinledi

Emine Erdoğan - 03.06.2022
Emine Erdoğan: 'Doğa artık bu stresi kaldıramıyor, büyük bir dönüşüme ihtiyacımız var'

Emine Erdoğan: "Doğa artık bu stresi kaldıramıyor, büyük bir dönüşüme ihtiyacımız var"

Emine Erdoğan - 02.06.2022
'Dünya Ortak Evimiz' kitabının yazarlarından 'yeşil duyarlılık' çağrısı

"Dünya Ortak Evimiz" kitabının yazarlarından "yeşil duyarlılık" çağrısı

Emine Erdoğan - 01.06.2022
Emine Erdoğan: Büyük bir dönüşüme ihtiyacımız var

Emine Erdoğan: Büyük bir dönüşüme ihtiyacımız var

Emine Erdoğan - 01.06.2022
ANKARA-EMİNE ERDOĞAN, BAŞKENT KÜLTÜR YOLU FESTİVALİNE KATILDI

ANKARA-EMİNE ERDOĞAN, BAŞKENT KÜLTÜR YOLU FESTİVALİNE KATILDI

Emine Erdoğan - 01.06.2022
Emine Erdoğan, Venezuelalı Müzik Grubunun Konserini Dinledi

Emine Erdoğan, Venezuelalı Müzik Grubunun Konserini Dinledi

Emine Erdoğan - 01.06.2022
Emine Erdoğan öncülüğünde buluşan çevrecilerin kaleme aldığı kitap tanıtılacak

Emine Erdoğan öncülüğünde buluşan çevrecilerin kaleme aldığı kitap tanıtılacak

Emine Erdoğan - 31.05.2022
İstanbul'da fetih coşkusu

İstanbul'da fetih coşkusu

Emine Erdoğan - 29.05.2022
Emine Erdoğan'dan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı

Emine Erdoğan'dan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı

Emine Erdoğan - 29.05.2022
Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı

Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı

Emine Erdoğan - 28.05.2022
'Kırkyama' geleneğiyle israfın önüne geçiyorlar

'Kırkyama' geleneğiyle israfın önüne geçiyorlar

Emine Erdoğan - 28.05.2022
'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı

"Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı

Emine Erdoğan - 27.05.2022
Emine Erdoğan, Avcılar'da 150 Anaokulu Açılışı Töreni'ne katıldı

Emine Erdoğan, Avcılar'da 150 Anaokulu Açılışı Töreni'ne katıldı

Emine Erdoğan - 27.05.2022
Kahramanmaraş'ta 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı

Kahramanmaraş'ta "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı

Emine Erdoğan - 27.05.2022
İrlanda'da Türk mutfağı tanıtıldı

İrlanda'da Türk mutfağı tanıtıldı

Emine Erdoğan - 27.05.2022
Kars'ta yöresel lezzetler tanıtıldı

Kars'ta yöresel lezzetler tanıtıldı

Emine Erdoğan - 27.05.2022
Özbekistan'da Türk mutfağı tanıtıldı

Özbekistan'da Türk mutfağı tanıtıldı

Emine Erdoğan - 27.05.2022
Emine Erdoğan: 'Kendi özüne ulaşıp oradaki ışığı etrafına yayabilecek insanların yetişmesi için gerekli zemini hazırlamak, ustalık işidir'

Emine Erdoğan: "Kendi özüne ulaşıp oradaki ışığı etrafına yayabilecek insanların yetişmesi için gerekli zemini hazırlamak, ustalık işidir"

Emine Erdoğan - 27.05.2022
Türk mutfağı Polonyalılarla buluştu

Türk mutfağı Polonyalılarla buluştu

Emine Erdoğan - 27.05.2022
Bakan Kurum'dan Türkiye Çevre Ajansı ile ilgili iddialara tepki Açıklaması

Bakan Kurum'dan Türkiye Çevre Ajansı ile ilgili iddialara tepki Açıklaması

Emine Erdoğan - 27.05.2022
Ulaş'ta 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında yöresel yemekler ikram edildi

Ulaş'ta "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel yemekler ikram edildi

Emine Erdoğan - 27.05.2022
Polonya'da Türk lezzetleri tanıtıldı

Polonya'da Türk lezzetleri tanıtıldı

Emine Erdoğan - 27.05.2022
Yöresel ev yemekleri tanıtıldı

Yöresel ev yemekleri tanıtıldı

Emine Erdoğan - 27.05.2022
Çorum'da 'Unutulmaya Yüz Tutmuş Çorum Yemekleri' yapıldı

Çorum'da "Unutulmaya Yüz Tutmuş Çorum Yemekleri" yapıldı

Emine Erdoğan - 27.05.2022
Türk yemekleri Gabon'da tanıtıldı

Türk yemekleri Gabon'da tanıtıldı

Emine Erdoğan - 27.05.2022
Karabük'te yöresel tatlar 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliklerinde tanıtıldı

Karabük'te yöresel tatlar "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde tanıtıldı

Emine Erdoğan - 26.05.2022
Gümüşhane'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler Türk yemeklerini çok sevdi

Gümüşhane'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler Türk yemeklerini çok sevdi

Emine Erdoğan - 26.05.2022
Türk Mutfağı Haftası'nda Diyarbakır'da yöresel yemek ikramı

Türk Mutfağı Haftası'nda Diyarbakır'da yöresel yemek ikramı

Emine Erdoğan - 26.05.2022
Frankfurt'ta 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi

Frankfurt'ta "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

Emine Erdoğan - 26.05.2022
BUDAPEŞTE - Macaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı

BUDAPEŞTE - Macaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı

Emine Erdoğan - 26.05.2022
Gelibolu'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi

Gelibolu'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

Emine Erdoğan - 26.05.2022
title