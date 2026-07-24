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Emine Erdoğan'dan Van Gölü çağrısı

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- "Emeğiyle bu büyük çevre seferberliğine güç veren tüm kurum ve kuruluşlarımız ile çevre dostlarına gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte koruyalım, hep birlikte yaşatalım" "Van Gölü, eşsiz mavisiyle ülkemizin en kıymetli doğal hazinelerinden biri. Bu güzelliği korumak, su kaynaklarımıza ve tabiatımıza sahip çıkmak artık bir tercih değil, gelecek nesillere karşı yerine getirmemiz gereken ortak bir vazifedir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı'nın Van Gölü Havzası koruma çalışmalarına ilişkin, "Emeğiyle bu büyük çevre seferberliğine güç veren tüm kurum ve kuruluşlarımız ile çevre dostlarına gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte koruyalım, hep birlikte yaşatalım." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından Sıfır Atık Vakfı'nın Van Gölü Havzası koruma çalışmalarına ilişkin gönderisini alıntılayarak paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Emine Erdoğan, "Van Gölü, eşsiz mavisiyle ülkemizin en kıymetli doğal hazinelerinden biri. Bu güzelliği korumak, su kaynaklarımıza ve tabiatımıza sahip çıkmak artık bir tercih değil, gelecek nesillere karşı yerine getirmemiz gereken ortak bir vazifedir. Emeğiyle bu büyük çevre seferberliğine güç veren tüm kurum ve kuruluşlarımız ile çevre dostlarına gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte koruyalım, hep birlikte yaşatalım." ifadelerini kullandı.

Eylem planıyla bölgenin ekolojik geleceğinin güvence altına alınması amaçlanıyor

Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda atık su yönetimi, dip çamuru temizliği ve kaçak yapılaşmayla mücadele amacıyla 2021 yılında hayata geçirildi.

Dip çamuru temizliğinden arıtma tesislerinin entegrasyonuna, kıyı şeritlerinden dere yataklarına kadar birçok alanda çalışmayı içeren projeyle bölgenin ekolojik geleceğinin güvence altına alınması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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