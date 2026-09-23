Emine Erdoğan'dan BM'de dikkat çeken çağrı: Kullan-at kültüründen uzaklaşmalıyız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu'nda konuştu. Enerji dönüşümünün yalnızca temiz enerji üretimi üzerinden ele alınmaması gerektiğini belirten Erdoğan, “Birincil meselemiz, tek kullanımlık ürünler etrafında şekillenmiş kullan-at kültüründen uzaklaşmak olmalıdır” dedi. Toplantının BM 81. Genel Kurulu haftasında New York'ta gerçekleştirildiği ve Emine Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı doğrulandı.

“ŞAPKAMIZI ÖNÜMÜZE KOYUP DÜŞÜNMEMİZ GEREK”

İklim değişikliğinin etkilerine değinen Emine Erdoğan, son yıllarda rekor sıcaklıklar, orman yangınları, seller ve fırtınalara ilişkin haberlerin olağan hale geldiğini söyledi.

Enerji dönüşümüne ilişkin tartışmaların yalnızca daha fazla temiz enerji üretme hedefiyle sınırlandırılmaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, “Meseleyi önce ‘Neden daha çok enerji üretmek zorundayız?’ sorusuyla ele almalıyız. Şapkamızı önümüze koyup kaynaklarımızı nasıl kullandığımızı ve sınırsız tüketim alışkanlıklarımızın sonuçlarını düşünmemiz gerekiyor.” dedi.

GIDA İSRAFINA DİKKAT ÇEKTİ

Atığın yalnızca çevresel değil, aynı zamanda enerji ve doğal kaynak kaybı anlamına geldiğini belirten Erdoğan, gıda israfının da bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Üretimden paketlemeye, hazırlamadan dağıtıma kadar gıdanın her aşamasında enerji kullanıldığına işaret eden Erdoğan, tüketilmeden çöpe giden gıdanın aynı zamanda bu süreçlerde harcanan enerjinin de boşa gitmesi anlamına geldiğini kaydetti.

“KULLAN-AT KÜLTÜRÜNDEN UZAKLAŞMALIYIZ”

Konuşmasının önemli bölümünü tüketim alışkanlıklarına ayıran Emine Erdoğan, tek kullanımlık ürünlere dayalı model yerine uzun ömürlü ve dayanıklı ürünlerin merkeze alındığı bir yaklaşım önerdi.

Erdoğan, “Hepimizin refahı ve nesiller arası adalet için uzun ömürlü ve dayanıklı ürünler etrafında şekillenecek bir sürdürülebilirlik kültürüne geçmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Üretim süreçlerinin atık oluşturmayacak şekilde tasarlanabileceğini belirten Erdoğan, atıkların yeniden ham maddeye dönüştürülerek sisteme kazandırılmasının mümkün olduğunu söyledi.

2035 İÇİN 120 BİN MEGAVAT HEDEFİ

Türkiye'nin temiz enerji yatırımlarına da değinen Emine Erdoğan, güneş ve rüzgâr enerjisindeki kurulu gücün 2035'e kadar 120 bin megavata çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Sıfır atık yaklaşımının kasım ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31'in eylem gündeminde daha ileri taşınmasının amaçlandığını belirten Erdoğan, üretimden tüketime uzanan kapsamlı bir dönüşümün önemini vurguladı. Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol da aynı toplantıda COP31 öncesinde enerji güvenliği ve temiz enerji hedeflerini değerlendirdi.

Kaynak: AA