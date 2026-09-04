Emine Erdoğan'dan Botanik Bahçesi'ne Ziyaret

Emine Erdoğan, Ankara'daki Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Bahçedeki üretim alanlarını gezen Erdoğan, ata tohumlarından yetiştirilen ürünleri topladı, topraksız tarım uygulamalarını ve özel müze statüsündeki Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi'ni inceledi.

ATA TOHUMLARINDAN ÜRÜNLERİ SEPETİNE DOLDURDU

Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ne gelişinde Emine Erdoğan'ı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı ve yetkililer karşıladı. İlk olarak fidan üretim alanını gezen Erdoğan, burada yetiştirilen bitki türleri hakkında bilgi aldı. Ardından kendi himayelerinde yürütülen “Mirasımız Yerel Tohum” projesi kapsamında 2024'te kurulan “Mirasımız Yerel Tohum Bahçesi”ne geçti. Bahçede ata tohumlarından yetiştirilen 24 farklı sebze ve meyveyi inceleyen Emine Erdoğan, elindeki sepete domates, biber, patlıcan, şamama kavunu, fasulye ve mısır topladı. Hasadın ardından Erdoğan, “Bugünkü hasadımızı yaptık.” dedi.

TOPRAKSIZ TARIM SERASINI GEZDİ

Emine Erdoğan daha sonra “Süs Bitkileri Üretim Merkezi”nde yetiştirilen türleri inceledi. Ardından iglo şeklindeki “Topraksız Tarım Serası”na geçti. Burada “besin filmi tekniği” ile yetiştirilen marul, fesleğen, roka, maydanoz ve çilek gibi ürünlerin üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Erdoğan, ters sedir ağacı ile diğer peyzaj bitkilerinin bulunduğu alanı da gezdi.

ANADOLU'NUN BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİ YAKINDAN İNCELEDİ

Ziyaretin bir diğer durağı ise Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2024'te “özel müze” statüsünde tescillenen Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi oldu. Emine Erdoğan burada yabani hayvanlar, kültür bitkileri, herbaryum örnekleri ve tarım ürünlerinin etnobiyolojik yansımalarını inceledi. “Şifa Veren Bitkiler: Doğanın Eczanesi”, “Kokuların Gücü: Uçucu Yağ Taşıyan Bitkiler”, “Tohumdan Damlaya: Yağ Elde Edilen Bitkiler”, “Soframıza Lezzet Katanlar: Baharatlar ve Gıda Bitkileri” ile “Doğanın Altını: Buğday ve Tahıllar” başlıklı galeriler hakkında bilgi aldı. Müzenin kütüphanesinde çocuklarla da bir araya gelen Erdoğan, ziyaret sonunda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan Türkiye'nin yerel buğdaylarının görsellerinin bulunduğu tabloyu aldı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BOTANİK MERKEZİ

Türkiye Milli Botanik Bahçesi, Anadolu'nun biyolojik mirasını gelecek nesillere aktarmak ve nesli tehlike altındaki türleri korumak amacıyla 2023 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Yaklaşık 2 bin 200 dekarlık alanıyla Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise sayılı botanik merkezleri arasında yer alan bahçe; milli herbaryum, tohum gen bankası bağlantılı altyapılar, araştırma seraları ve fidanlıkları bünyesinde barındırıyor. Merkezde Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanan bitki ve makromantar örnekleri uluslararası standartlarda muhafaza edilirken, nadir ve endemik türlerin çoğaltılarak yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırılması için de çalışmalar yürütülüyor.

Kaynak: AA