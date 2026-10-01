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Emine Erdoğan'dan "Dünya Yaşlılar Günü" paylaşımı:

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- "Ömrünü ailesine, ülkesine ve insanlığa emek vererek geçiren büyüklerimizin yanında olmak bir vefa örneği değil, bizi biz yapan değerlerin gereğidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Ömrünü ailesine, ülkesine ve insanlığa emek vererek geçiren büyüklerimizin yanında olmak bir vefa örneği değil, bizi biz yapan değerlerin gereğidir." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Ömrünü ailesine, ülkesine ve insanlığa emek vererek geçiren büyüklerimizin yanında olmak bir vefa örneği değil, bizi biz yapan değerlerin gereğidir. Onların tecrübesi, rehberliği ve nesiller arasında kurdukları gönül bağı toplumumuzu güçlü kılan en temel dayanaklardan biridir. Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle tüm büyüklerimize hürmetlerimi sunuyor, sağlık ve huzur içinde nice güzel günler diliyorum."

Kaynak: AA
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