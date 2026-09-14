Haberler

Emine Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Emine Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

"EĞİTİM CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Değerli evlatlarımıza başarılar, kıymetli eğitimcilerimize görevlerinde kolaylıklar temenni ediyor, çocuklarımızın her birini sevgiyle kucaklıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı

Ülke genelinde eş zamanlı operasyon! Listede yüzlerce kişi var
Kurtlar Vadisi ile Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde dikkat çeken benzerlikler

Kozinoğlu dosyasında esrarengiz Kurtlar Vadisi detayı
Bursaspor tribünlerinde tüyleri diken diken eden anlar! Gökhan Kırdar'la 'Cendere' şovu

Dün gece yine herkes onu konuştu!
Mezarının açıldığı gün “Kaşifoğlu'na tarihi infaz” videosu paylaşıldı! Sonra apar topar silindi

Kozinoğlu dosyasında “Bu kadarı tesadüf olamaz” dedirten olay
Hataylı depremzede gözyaşları içinde Bakan Kurum'a teşekkür etti

Hataylı depremzede gözyaşları içinde Bakan Kurum'a teşekkür etti
Bakan Şimşek düğmeye bastı! Her 3 büyük mükelleften 1'i mercek altında

Şimşek düğmeye bastı! Maliye şimdi bu grubun peşinde
'Vanlı Kara Haydar' hakkında çok ağır iddialar! Tutuklanınca bir bir ortaya döküldü

"Vanlı Kara Haydar" için olay suçlama! İddialar doğruysa vay haline