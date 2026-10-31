Emine Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne ilişkin paylaşım:

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi ile belirlenen yol haritasının, dayanışmayı derinleştiren, kültürel bağları yaşatan ve insanı merkeze alan çalışmalara güç vermesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, zirveden kesitler bulunan video da yer aldı.

Kaynak: AA