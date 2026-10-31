Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Emine Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne ilişkin paylaşım:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi ile belirlenen yol haritasının, dayanışmayı derinleştiren, kültürel bağları yaşatan ve insanı merkeze alan çalışmalara güç vermesini temenni ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi ile belirlenen yol haritasının, dayanışmayı derinleştiren, kültürel bağları yaşatan ve insanı merkeze alan çalışmalara güç vermesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, zirveden kesitler bulunan video da yer aldı.

Kaynak: AA
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Para var, huzur var! Mbappe'nin malikanesi dudak uçuklatıyor

"Para var huzur var" dedirten görüntü

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti

Taraftarın sevgilisi dün akşam Süper Lig tarihine geçti!
Polonya'daki kaostan inanılmaz görüntüler! Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı

Polonya'daki kaosta Cumhurbaşkanı ile hakim birbirine girdi
Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı

Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı! 12 şüpheliye adli kontrol

Başkan ve eşi tutuklandı! Cezaevine alkışlarla uğurlandı
Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı

Geceye damga vuran kare! Herkes aynı yorumu yapıyor

'Gündüz kızım, gece karımsın' diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı

"Gündüz kızım, gece karımsın" diyerek istismar etti! Anne suç ortağı
ABD'den İsrail'de kritik hamle! 10 nakliye ve 80 yakıt ikmal uçağı konuşlandırdı

ABD'den dünyayı tedirgin eden hamle! İsrail basını ifşa etti