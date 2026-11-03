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Emine Erdoğan'dan Güney Kore'deki resmi karşılama törenine ilişkin paylaşım:

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- "Güney Kore'de bizi karşılayan sıcaklık ve samimiyet, iki millet arasındaki köklü kardeşliğin en güzel ifadesidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve eşi Kim Hea Kyung'ın kendileri için düzenledikleri resmi karşılama törenine ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güney Kore'de bizi karşılayan sıcaklık ve samimiyet, iki millet arasındaki köklü kardeşliğin en güzel ifadesidir." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, karşılamadan fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA
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