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Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya geldi

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Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya geldi
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi kapsamında, Ankara'da, 'Aile ve Kadın Konseyi 1'inci Yüksek Onur Kurulu Toplantısı'nda lider eşleriyle bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi kapsamında, Ankara'da, 'Aile ve Kadın Konseyi 1'inci Yüksek Onur Kurulu Toplantısı'nda lider eşleriyle bir araya geldi.

Emine Erdoğan, toplantıya ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, "Türk Devletleri Teşkilatımızın 13'üncü Zirvesi çerçevesinde kıymetli lider eşleri ile Ankara'da, 'Aile ve Kadın Konseyi 1'inci Yüksek Onur Kurulu Toplantısı'nda bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Kuruluş yolunda ilk adımını attığımız konseyimizle, aileyi ve kadını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı ortak bir zeminde buluşturmayı amaçlıyoruz. Toplumlarımızın görünmez kalesi olan aileyi güçlü tutmanın, kadınların hayatın her alanında desteklenmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla ülkelerimizin tecrübelerinden yararlanmayı ve karşı karşıya olduğumuz sorunlara ortak akılla çözümler üretmeyi önemsiyoruz. Başta değerli lider eşleri olmak üzere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza, tüm üye ülkelerin bakanlıklarına ve süreçte emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Konseyimizin, Türk dünyasında aile ve kadın alanındaki iş birliğine ivme kazandırmasını, kardeşliğimizi pekiştirmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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