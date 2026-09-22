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Emine Erdoğan'dan New York'taki ilk gün faaliyetlerine ilişkin video paylaşımı:

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- "İklim krizinin karşısında dünyamızı, dijital çağın riskleri karşısında çocuklarımızı korumak, sınırları aşan bir dayanışmayı ve geleceğe karşı ortak bir sorumluluğu gerekli kılıyor"

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu dolayısıyla geldikleri New York'ta ilk gün katıldığı etkinliklere ilişkin video paylaştı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İklim krizinin karşısında dünyamızı, dijital çağın riskleri karşısında çocuklarımızı korumak, sınırları aşan bir dayanışmayı ve geleceğe karşı ortak bir sorumluluğu gerekli kılıyor." ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda ise Emine Erdoğan'ın katıldığı New York İklim Haftası açılış etkinliği ile "Görünmeyen Mimari: Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler İnşa Etmek-Uluslararası Standartların ve Ortak Sorumluluğun Geliştirilmesi" etkinliğinden görüntüler yer aldı.

Videoda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın birlikte katıldıkları "100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri" etkinliğinden görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA
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