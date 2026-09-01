Erdoğan çiftine Kırgızistan'da asalet ve gücün sembolü hediye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a, Kırgızistan ziyareti kapsamında ülkenin önemli sembollerinden biri olan kar leoparı figürlü oyuncak hediye edildi. Kırgız kıyafetleri giyen çocuklar tarafından takdim edilen hediyeler renkli görüntülere sahne oldu.

KIRGIZ KÜLTÜRÜNDE GÜÇ VE ASALETİN SİMGESİ

Kırgızistan’ın ulusal sembollerinden biri olarak kabul edilen kar leoparı, ülkede güç, cesaret, bağımsızlık ve asaletin simgesi olarak görülüyor. Tarihi ve kültürel mirasta önemli bir yere sahip olan kar leoparı, Kırgızların destansı anlatılarında da kendisine yer buluyor.

DAĞLARIN ASİL KORUYUCUSU

Kar leoparları, genellikle 3 bin ila 4 bin metre yükseklikteki sarp ve karlı dağlarda yaşamını sürdürüyor. Türün Kırgızistan’daki başlıca yaşam alanları arasında Tanrı Dağları'nın (Tien Shan) yüksek kesimleri bulunuyor.

Koruma çalışmalarının da etkisiyle Kırgızistan'daki kar leoparı popülasyonunun 550 bireyin üzerine çıktığı belirtiliyor.

OYUNLARIN DA SEMBOLÜ

Ziyaret sırasında Erdoğan ve Emine Erdoğan'a takdim edilen kar leoparı oyuncakları, aynı zamanda 6. Dünya Göçebe Oyunları’nın resmi sembolü.