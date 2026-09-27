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Bakan Kurum, Sıfır Atık'ın 9. yılında Türkiye'nin COP31 Başkanlığını vurguladı

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Bakan Kurum, Sıfır Atık'ın 9. yılında Türkiye'nin COP31 Başkanlığını vurguladı
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Bakan Kurum, Sıfır Atık'ın 9. yılı nedeniyle sosyal medyadan yaptığı açıklamada hareketin 27 Eylül 2017'de Emine Erdoğan'ın himayelerinde başladığını hatırlattı. Kurum, bu anlayışın Türkiye'nin COP31 Başkanlığı ile küresel iklim mücadelesine taşındığını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ortak evimiz için, ortak geleceğimiz için, dünya için 0'dan Cop31'e" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık'ın 9. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Kurum mesajında, "9 yıl önce atılan adım bugün dünyaya yön veriyor. 27 Eylül 2017'de Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlayan Sıfır Atık Hareketi, 'atma, dönüştür' çağrısıyla kaynaklara bakışımızı değiştiren büyük bir dönüşüm başlattı. Şimdi bu anlayış, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı ile küresel iklim mücadelesine taşınıyor. Ortak evimiz için, ortak geleceğimiz için, dünya için 0'dan COP31'e" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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