Emine Erdoğan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’deki hitabına ilişkin paylaşım

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya ilişkin, "Adaletin sesi Erdoğan. Barışın, insan onurunun ve hakkaniyetin esas alındığı bir dünya için yaptığı güçlü çağrının uluslararası toplumun vicdanında karşılık bulmasını diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan, Türkevi'nden birlikte yürüyerek geçtikleri BM Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'nin 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı salonda dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Adaletin sesi Erdoğan. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu kürsüsünden insanlığa seslendi. Barışın, insan onurunun ve hakkaniyetin esas alındığı bir dünya için yaptığı güçlü çağrının uluslararası toplumun vicdanında karşılık bulmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı