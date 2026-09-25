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Emine Erdoğan'dan BM 81. Genel Kuruluna ilişkin paylaşım:

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- "Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulunun, alınacak kararlar ve kurulacak yeni bağlarla tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulunun, alınacak kararlar ve kurulacak yeni bağlarla tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulunun, alınacak kararlar ve kurulacak yeni bağlarla tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu yoğun diplomasi trafiğinin, dünyanın ihtiyaç duyduğu uzlaşı ve sükunete katkı sunmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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