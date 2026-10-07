Emine Erdoğan: Gazze'de 3 yıldır bir halkın kökleri sökülmeye çalışılıyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, " Gazze'de üç yıldır insanlığın gözü önünde bir halkın kökleri sökülmeye, hafızası silinmeye, yarını elinden alınmaya çalışılıyor" dedi.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, " Gazze'de üç yıldır insanlığın gözü önünde bir halkın kökleri sökülmeye, hafızası silinmeye, yarını elinden alınmaya çalışılıyor. Binlerce çocuk büyüyemeden, binlerce anne evladına son kez sarılamadan hayattan koparıldı. Geride ise acısını sırtlanıp toprağına tutunan milyonlar kaldı. Gazze'de yaşananlar, yalnızca Filistin'in meselesi değildir. Bugün dünyanın gözleri önünde cezasız kalan her zulüm, yarın başka bir halkın, başka bir coğrafyanın kaderi olabilir. İşte bu yüzden Filistinli kardeşlerimizin direncine güç, sesine ses olmak zorundayız. Çünkü Gazze'yi savunmak, hayatta kalanların yarınını ve insanlığın ortak vicdanını savunmaktır. Şehit düşen tüm Filistinli kardeşlerimizi dinmeyen bir hüzün ve rahmetle yad ediyor; yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Filistin'in yeniden huzurla nefes aldığı günlere kavuşmayı yürekten temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı