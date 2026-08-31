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Emine Erdoğan'dan Bişkek'teki Dünya Göçebe Oyunları'na İlişkin Paylaşım

Emine Erdoğan'dan Bişkek'teki Dünya Göçebe Oyunları'na İlişkin Paylaşım
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Emine Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 6'ncı Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katıldığını belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, göçebe kültürünün zenginliğine ve kadim geleneklerin görkemine tanıklık ettiklerini ifade ederek, Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nün 35'inci yıl dönümünü kutladı ve dost Kırgız halkına refah ile esenlik diledi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 6'ncı Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi kapsamında ziyaret ettiğimiz Bişkek'te, 6'ncı Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katılmaktan mutluluk duyduk. Kökleri asırlar öncesine uzanan göçebe kültürünün zenginliğine ve geçmişten bugüne taşınan kadim geleneklerin görkemine tanıklık ettik. Bu vesileyle Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nün 35'inci yıl dönümünü kutluyor, dost ve kardeş Kırgız halkına refah ve esenlik temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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