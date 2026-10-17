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Emine Erdoğan'dan Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'na ilişkin paylaşım:

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- "Türkiye Maarif Vakfımızın çatısı altında ilimle donanan, erdemle yetişen gençlerin, birikimleri ve başarılarıyla insanlığın yarınlarına yön vermesini temenni ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Maarif Vakfımızın çatısı altında ilimle donanan, erdemle yetişen gençlerin, birikimleri ve başarılarıyla insanlığın yarınlarına yön vermesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda ayrıca Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'ndan görüntülere yer verildi.

Kaynak: AA
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