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Emine Erdoğan'dan TDT liderleriyle akşam yemeği paylaşımı

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Emine Erdoğan'dan TDT liderleriyle akşam yemeği paylaşımı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Zirvesi kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden liderler ve eşleriyle resmi akşam yemeğinde bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Zirvesi kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden liderler ve eşleriyle resmi akşam yemeğinde bir araya geldi. Emine Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi kapsamında ülkemizi ziyaret eden liderler ve kıymetli eşleriyle resmi akşam yemeğinde bir araya geldik. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılına ulaşmanın mutluluğunu değerli misafirlerimizle paylaştık. Zirvenin, Türk dünyasının geleceğine yön vermesini ve kardeş ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı daha da kuvvetlendirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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