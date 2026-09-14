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Emine Erdoğan'dan Rize'deki ziyaretlerine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan Rize'deki ziyaretlerine ilişkin paylaşım
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Rize'deki program ve ziyaretlerine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Rize'deki program ve ziyaretlerine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geldikleri Rize'deki program ve ziyaretlerinden fotoğrafların yer aldığı videoyu, 'Karadeniz'in incisi Rize' ifadesiyle paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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