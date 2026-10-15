Emine Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfının 10. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) 10. kuruluş yıl dönümünü gönülden kutladığını belirtti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğitimin dönüştürücü gücünü kıtalar ötesine taşıyan, farklı coğrafyalarda nice neslin istikbaline yön veren vakfın, ülkemizin uluslararası eğitimdeki güçlü konumunu daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda ayrıca Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'ndan karelere yer verildi.

Kaynak: AA