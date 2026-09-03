Emine Erdoğan'dan Sıddık Eraslan için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Mesajında Eraslan'a Allah'tan rahmet dileyen Emine Erdoğan, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı.
Emine Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Vefat eden Çekmeköy kurucu Belediye Başkanı Sayın Sıddık Eraslan'a Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı