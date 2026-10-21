Emine Erdoğan: Gazze başta olmak üzere savaş bölgelerindeki çocukların sesi olmayı insanlık vazifemiz görüyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan'da düzenlenen 'Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol Dünya Zirvesi'ne katıldı. Emine Erdoğan, "Özellikle Gazze başta olmak üzere savaş bölgelerindeki çocukların sesi olmayı insanlık vazifemiz olarak görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen 'Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol Dünya Zirvesi'nde lider eşleri ve farklı ülkelerden temsilcilerle bir araya geldiklerini bildirdi. Zirvede çocukların refahını çağın ihtiyaçları doğrultusunda ele aldıklarını belirten Emine Erdoğan, geleceğe dair ortak sorumlulukları değerlendirdiklerini kaydetti.

'ÇOCUK, İNSANLIĞIN KALBİDİR'

Türkiye olarak hiçbir ayrım gözetmeden tüm çocukların yanında olmayı önemsediklerini vurgulayan Emine Erdoğan, "Bizim nazarımızda çocuk, insanlığın kalbidir. Onlara dair meseleler her zaman küresel gündemin merkezinde tutulmalıdır. Özellikle Gazze başta olmak üzere savaş bölgelerindeki çocukların sesi olmayı insanlık vazifemiz olarak görüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki kimsenin geride kalmadığı bir dünya, ancak savaş sirenleri sustuğunda mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, zirve vesilesiyle kurulan gönül birliğinin daim olmasını dileyerek, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva'ya teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı