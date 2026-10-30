Emine Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı

Emine Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emine Erdoğan, TDT 13'üncü Zirvesi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konuk devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen resmi akşam yemeğine ilişkin paylaşımında, zirvenin Türk dünyası arasındaki dayanışmayı kuvvetlendirmesi temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi dolayısıyla konuk devlet ve hükümet başkanları ile heyetleri onuruna verdikleri resmi akşam yemeğine ilişkin paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi kapsamında ülkemizi ziyaret eden liderler ve kıymetli eşleriyle resmi akşam yemeğinde bir araya geldik. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılına ulaşmanın mutluluğunu değerli misafirlerimizle paylaştık. Zirvenin, Türk dünyasının geleceğine yön vermesini ve kardeş ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı daha da kuvvetlendirmesini temenni ediyorum."