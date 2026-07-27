Haberler

Anadoludakiler İpekyolu Pazarı ile Gaziantep'te Kültür ve Bereket Buluşuyor

Anadoludakiler İpekyolu Pazarı ile Gaziantep'te Kültür ve Bereket Buluşuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emine Erdoğan himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Anadoludakiler İpekyolu Pazarı, 31 Temmuz-2 Ağustos 2026'da Gaziantep'te gerçekleşecek. Etkinlik, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'ın yöresel ürünlerini, el sanatlarını ve gastronomik değerlerini bir araya getirerek kültürel mirası tanıtmayı hedefliyor.

Anadoludakiler İpekyolu Pazarı, Anadolu'nun Bereketini ve Kültürel Mirasını Gaziantep'te buluşturacak.

Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Anadoludakiler Projesi kapsamında düzenlenen Anadoludakiler İpekyolu Pazarı, 31 Temmuz-2 Ağustos 2026 tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta gerçekleştirilecek.

Anadolu'nun kadim üretim kültürünü, yöresel zenginliklerini ve geleneksel değerlerini geleceğe taşıma hedefiyle hayata geçirilen proje; Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'ın eşsiz kültürel mirasını aynı çatı altında buluşturacak.

Bereketli Hilal'den İpekyolu'na uzanan kültürel miras

İnsanlığın köklü medeniyetlerine ev sahipliği yapan Bereketli Hilal topraklarında şekillenen üretim kültürü; yöresel ürünler, geleneksel el sanatları, gastronomik değerler ve usta ellerin emeğiyle ziyaretçilerle buluşacak.

Binlerce yıllık ticaret yollarının kalbinde yer alan Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'ın sahip olduğu yerel değerler, Anadoludakiler İpekyolu Pazarı ile geniş kitlelere tanıtılacak.

Anadoludakiler Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle, geleneksel üretimin ve yerel değerlerin korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Gaziantep'in güçlü kültürel mirası eşliğinde Adıyaman ve Kilis'ten gelen eşsiz tatların, ürünlerin ve hikayelerin buluşacağı Anadoludakiler Pazarı'na tüm vatandaşlarımız davetlidir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında 4. dalga! 13 kişi gözaltına alındı

Ahbap'a 4. dalgada 13 gözaltı! Konut, çek ve taşınmazlar...
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye'nin gözü bu dosyada! Bu sabah 18 kişi daha gözaltına alındı
Ankara'dan İsrail'i saf dışı bırakan hamle! Yeni rota Türkiye ve Suudi Arabistan

Türkiye'den İsrail'e tarihi şok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'deki figüran tartışmasında yeni perde! Cast ajansı doğruladı

CHP'yi sarsan iddia doğrulandı: Tüm imkanları seferber ettim
Evinden tam 436 piton çıktı, artan elektrik faturası yüzünden yakalandı

Elektrik faturası artınca şüphe çekti, evinden yüzlercesi çıktı

Batman'da mezarlıkta silahlı saldırı: AK Partili yönetici ile oğlu ve yeğeni hayatını kaybetti

Mezarlıkta katliam! AK Partili yönetici ile oğlu ve yeğeni öldürüldü
Kritik zirve öncesi ipler gerildi! Netanyahu'dan Trump'a tarihi rest

Kritik zirve öncesi ipler gerildi! Netanyahu'dan Trump'a tarihi rest
Messi'nin maç izlemeye geldiğini duyan Arjantinliler stadyuma akın etti

Ünlü ismin şehre geldiğini duyan yüzlerce hayranı soluğu orada aldı
Beşiktaş'tan Salah'a rest

Beşiktaş'tan Salah'a rest!
Ünlü şarkıcı Çelik balık pazarında banyo lifi sattı

Ünlü şarkıcı tezgah açtı, pazarda gören gözlerine inanamadı