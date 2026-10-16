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Emine Erdoğan, Kamboçya Başbakanı Manet'in eşi Chanmony ile görüştü:

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- "Bu özel buluşma vesilesiyle Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak gelecek kuşaklara karşı ortak sorumluluğumuza verdiği anlamlı destek için Sayın Chanmony'ye şükranlarımı sunuyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in eşi Pich Chanmony ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile birlikte gelen eşi Chanmony'yi Vahdettin Köşkü'nün girişinde karşıladı.

Birbirlerine sarılarak selamlaşan Emine Erdoğan ile Pich Chanmony, köşkün önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. İkili daha sonra köşke geçti.

Pich Chanmony görüşmede, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan ve ilk imzacısı Cumhurbaşkanı Erdoğan olan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı.

Daha sonra Emine Erdoğan ve Pich Chanmony, birlikte yemek yedi.

Sosyal medya paylaşımı

Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamboçya Başbakanı'nın kıymetli eşi Pich Chanmony Hanımefendi ile İstanbul'da bir araya gelmekten mutluluk duydum. Bu özel buluşma vesilesiyle Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak gelecek kuşaklara karşı ortak sorumluluğumuza verdiği anlamlı destek için Sayın Chanmony'ye şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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