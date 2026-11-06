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Emine Erdoğan'dan '81 İl, 81 Kadın, 81 Hikaye' programı paylaşımı

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Emine Erdoğan'dan '81 İl, 81 Kadın, 81 Hikaye' programı paylaşımı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen '81 İl, 81 Kadın, 81 Hikaye: Bize Özgü Sergisi Açılış Programı'na ilişkin paylaşım yaptı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen '81 İl, 81 Kadın, 81 Hikaye: Bize Özgü Sergisi Açılış Programı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızın ev sahipliğinde düzenlenen '81 İl, 81 Kadın, 81 Hikaye: Bize Özgü Sergisi Açılış Programı'nda, maharetleriyle fark yaratan kadınlarımızla bir araya geldik. Ülkemizin 81 ilinden 81 sanatkar ve zanaatkar kadınımızın eserlerini buluşturan sergi, geleneksel sanatlarımızın çağdaş yorumları ve dijital imkanların kullanımıyla özgün bir seçki sunuyor. Her eser, onu meydana getiren hünerli ellerin ustalığı kadar hikayesini ve Anadolu'nun kültürel zenginliğini de taşıyor. Tekniği, geleneği ve estetiği yaşatan kadınlarımız, bu kıymetli mirasın gelecek nesillere aktarılmasında da önemli bir rol üstleniyor. Kadın emeğinin gücünü ve değerini görünür kılan bu anlamlı buluşmaya katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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